Kwota wolna od podatku do 60 tys. zł. Poznaliśmy datę realizacji obietnicy

W poniedziałek gościem „Sedna Sprawy” w Radiu Plus był Michał Szczerba. Poseł KO i szef komisji śledczej ds. afery wizowej komisji był pytany o to, jaką ocenę w szkolnej skali wystawi swojemu rządowi po 100 dniach pracy. Szczerba wystawił mu „czwórkę”. Następnie był pytany o realizację obietnic wyborczych KO, stu konkretów, w tym tego dotyczącego kwoty wolnej od podatku.

Z sondażu SW Research dla „Wprost” wynikało, że podniesienie kwoty wolnej od podatku z 30 tys. zł do 60 tys. zł było tą niezrealizowaną obietnicą KO, której Polacy najbardziej żałują.

Kwota wolna od podatku do 60 tys. zł. Jest zapowiedź

Michał Szczerba powiedział, że obietnica będzie zrealizowana najpóźniej do 1 stycznia 2025 r. Premier Donald Tusk już wcześniej informował, że temat podniesienia kwoty wolnej od podatku wróci w przyszłym roku.

– Minister finansów jest zobowiązany, żeby kwota wolna od podatku w wysokości 60 tysięcy złotych rocznie była tak czy inaczej efektem naszej pracy. Na pewno nie w tym roku, na pewno wcześniej niż przed końcem kadencji – mówił szef rządu.

Eksperci wyliczali, że podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 60 tys. złotych może kosztować skarb państwa aż 38,5 miliarda złotych rocznie. Jak się okazuje, koszt ten będzie jeszcze wyższy. Wyliczenia w odpowiedzi na interpelację poselską przedstawił wiceminister finansów odpowiedzialny za podatki Jarosław Neneman.

„Szacuje się, że podwyższenie kwoty wolnej od podatku z 30 tys. zł do 60 tys. zł mogłoby w warunkach 2024 r. spowodować zmniejszenie obciążeń podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych o ok. 48 mld zł” – czytamy w dokumencie.

„Osoby zarabiające do 6000 zł brutto (także na działalności gospodarczej) i pobierające emeryturę do 5000 zł brutto nie będą płaciły podatku dochodowego. Podniesiemy kwotę wolną od podatku – z 30 tys. zł do 60 tys. zł., w przypadku podatników rozliczających się według skali podatkowej, w tym także przedsiębiorców i emerytów” – brzmiała obietnica KO.

Czytaj też:

Niespełnione obietnice KO z listy 100 konkretów. Wiemy, której najbardziej Polakom żal. Sondaż dla „Wprost”Czytaj też:

Co dalej z VAT na żywność? Decyzja w przyszłym tygodniu