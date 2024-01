Co z podwyżką kwoty wolnej od podatku? Wiceminister wyjaśnia

Podniesienie kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł to jedna z obietnic przedwyborczych Koalicji Obywatelskiej w ramach „100 konkretów na 100 dni". Na kilka dni przed powrotem na fotel premiera Donald Tusk podkreślił jednak, że realizacja tego postulatu w tym roku nie dojdzie do skutku.

– Będę robił wszystko, aby 100 konkretów na 100 dni zrealizować w maksymalnym stopniu, biorąc pod uwagę fakt, że partie, które tworzą koalicję, mają w niektórych sprawach inny pogląd. Więc na pierwszy ogień pójdą nasze zobowiązania, które są zapisane w umowie koalicyjnej czterech partii, które będą tworzyły nowy rząd – powiedział szef rządu. – Moim zamiarem jest wprowadzenie kwoty wolnej od podatku w wysokości 60 tys. zł. Będziemy przestrzegali zasady roku podatkowego, więc na pewno w ciągu 100 dni [podwyżka kwoty wolnej] się nie zdarzy — dodał.

Wiceminister o podniesieniu kwoty wolnej od podatku

Teraz głos w sprawie podniesienia kwoty wolnej od podatku zabrało Ministerstwo Finansów, odpowiadając na interpelację poselską w tej sprawie. – Odnosząc się do pytania dotyczącego zamierzeń w zakresie podniesienia kwoty wolnej od podatku do 60.000 zł uprzejmie informuję, że postulat ten pozostaje aktualny. Jego realizacja będzie poprzedzona stosownymi analizami i w konsekwencji będzie korespondować z wynikami audytu stanu finansów publicznych. Propozycja ta będzie również uwzględniała wyniki analizy dotyczącej wpływu zmiany na systemy IT płatników, w tym w zakresie czasu niezbędnego na ich implementację w systemach informatycznych oraz przetestowanie projektowanych rozwiązań – napisał wiceminister finansów Jarosław Neneman.

– Podwyższenie kwoty wolnej od podatku z 30.000 zł do 60.000 zł mogłoby w warunkach 2024 r. spowodować zmniejszenie obciążeń podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych o około 48 mld zł – dodał.

Wiceszef resortu finansów podkreślił, że ustawa ws. podniesienia kwoty wolnej od podatku zostanie przygotowana z uwzględnieniem dyrektyw dotyczących legislacji zawartych w umowie koalicyjnej. – Oznacza to, że proces ten będzie uwzględniał: reformę procesu legislacyjnego, otwierając go na szerokie konsultacje społeczne; powrót do zasady przewidywalności w systemie podatkowym poprzez ustabilizowanie prawa i przywrócenie dialogu z organizacjami reprezentującymi pracodawców i związki zawodowe – napisał Neneman.

