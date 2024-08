Emerytury za medale. Tyle już wkrótce dostaną siatkarze

Medale, splendor, poczucie ogromnego spełnienia – to nie wyczerpuje jednak puli benefitów, jakie wiążą się z drugim miejscem na podium, jakie zajęli nasi siatkarze. Siatkarze wywalczyli sobie też prawo do dożywotniej olimpijskiej emerytury. Świadczenie wypłacane na podstawie przepisów ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku. Otrzymuje ją każdy sportowiec, który podczas igrzysk wywalczył medal. Co ważne, przysługuje w ten samej wysokości niezależnie od tego, ile medali przywiózł ze sobą sportowiec w kolejnych latach.

Zdobywcy olimpijskich medali będą ją otrzymywać po zakończeniu karier.

Emerytura olimpijska. Najważniejsze zasady

Takie warunki musi spełnić sportowiec, by mieć prawo do emerytury olimpijskiej:

zdobycie medalu na igrzyskach olimpijskich

mieć ukończone przynajmniej 40 lat

posiadać polskie obywatelstwo

nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo.

Ile wynosi emerytura olimpijska?

Wysokość olimpijskiej ustalana jest na podstawie kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej, przy uwzględnieniu mnożnika kwoty bazowej przez liczbę 1,8. Aktualnie wynosi ona 4203,04 zł brutto.

Świadczenia nie jest pobierany podatek dochodowy i nie są potrącane składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Emerytura nie wyklucza możliwości pobierania świadczenia z systemu powszechnego, więc po osiągnięciu wieku emerytalnego sportowcy będą pobierali również emeryturę z ZUS.

Poza siatkarzami prawo do emerytury olimpijskiej wywalczyli sobie:

Aleksandra Mirosław (złoto we spinaczce sportowej)

Klaudia Zwolińska (srebro w kajakarstwie)

Iga Świątek (brąz w tenisie)

Julia Szeremeta (boks)

Aleksandra Kałucka (brąz we wspinaczce sportowej)

czwórka podwójna Dominik Czaja, Mateusz Biskup, Mirosław Ziętarski, Fabian Barański (brąz w wioślarstwie);

drużyna Martyna Swatowska-Wenglarczyk, Alicja Klasik, Renata Knapik-Miazga i Aleksandra Jarecka (brąz w szpadzie).

