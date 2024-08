Wynagrodzenia w lipcu. Znów dwucyfrowy wzrost

Główny Urząd Statystyczny (GUS) przedstawił w środę dane dotyczące wynagrodzeń w lipcu. Okazuje się, że w porównaniu z zeszłym rokiem nastąpił dwucyfrowy wzrost.

Wynagrodzenie w lipcu. Kolejny wzrost

– Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2024 r. wyniosło 8278,63 zł (+10,6% r/r) – czytamy w komunikacie GUS.

Urząd przypomina, że dane te dotyczą podmiotów zatrudniających co najmniej dziesięć osób.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w lipcu o 1,6 proc. w stosunku do czerwca. GUS wskazuje, że wzrost ten spowodowany był wypłatą m.in. premii i nagród w tym motywacyjnych, kwartalnych i półrocznych, jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz podwyżką wynagrodzeń (które obok wynagrodzeń zasadniczych także zaliczane są do składników wynagrodzeń).

– W lipcu 2024 r. ustawowe minimalne wynagrodzenie wzrosło do 4300 zł brutto, tj. o 1,4 proc. względem ostatniego wzrostu w styczniu 2024 r., kiedy to wynosiło 4242 zł brutto, co miało też wpływ na zmiany przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń brutto w sektorze przedsiębiorstw – podaje GUS.

Przypomnijmy, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu br. wyniosło 8144,83 zł, co oznaczało wzrost o 11 proc. względem czerwca 2023 roku. Doszło wówczas do przekroczenia bariery 8 tys. zł. W maju średnia płaca wyniosła 7999,69 zł (wzrost o 11,4 proc. względem maja zeszłego roku).

Spadek w ujęciu kwartalnym

Blisko dwa tygodnie temu GUS podał, że przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale tego roku wyniosło 8038,41 zł. To oznacza, że w ujęciu kwartał do kwartału przeciętna płaca w naszym kraju spadła, bowiem w pierwszym kwartale było to 8147,38 zł.

