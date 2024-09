Tyle możesz zarobić w Lidlu. Kwota robi wrażenie

Na początku warto docenić, iż Lidl Polska wpisuje się w coraz bardziej zauważalny trend, który od dawna powinien być normą. Mianowicie chodzi o podawanie „widełek” płacowych w ofertach pracy.

Ile można zarobić w Lidlu?

Pracownicy magazynu na start mogą liczyć na kwotę pomiędzy 5200 zł a 5850 zł brutto. Po roku pracy 5500-6100 zł brutto, po dwóch latach 5750-6400 zł brutto, natomiast po trzech latach 6100-6700 zł brutto.



Nieco słabiej wynagradzani są pracownicy sklepów. Oni na start mogą zgarnąć 4750-5700 zł brutto, po roku 4950-5900 zł brutto, po dwóch latach 5150-6150 zł brutto.

Lidl poszukuje nie tylko pracowników na pełen etat. W zaplanowanej na cztery tygodnie kampanii chce też zachęcić do pracy w niepełnym wymiarze czasu. Kampania prowadzona będzie zarówno offline (gazetki reklamowe, radio), jak i on-line, głównie w mediach społecznościowych.



Do tego firma planuje zorganizować ponad 40 spotkań w sklepach, na zasadzie „dni otwartych”.

Czym jeszcze kusi Lidl?

Oprócz transparentności w kwestii zarobków, Lidl Polska informuje też o benefitach, jakimi według firmy są m.in. stabilność zatrudnienia, równość płac dla kobiet i mężczyzn, prywatna opieka medyczna, ubezpieczenia grupowe, karty Multisport, Medicover Sport, wyprawki dla dzieci czy bezpłatny program wsparcia psychologa.



W 2024 Lidl Polska przeznaczył na podwyżki i utworzenie nowych miejsc pracy ponad 240 mln zł.

Lidl Polska w statystykach

Pochodząca z Niemiec firma na polskim rynku jest od 2002 r., kiedy to pojawił się w Poznaniu pierwszy sklep. W 2024 r. sieć otworzyła sklep nr 900 na terenie Polski. Plany są takie, by otwierać 40-50 nowych sklepów rocznie. Do tego handlowy gigant ma 12 centrów dystrybucyjnych. Aktualne dane wskazują, że zatrudnionych w firmie jest ok. 27 tys. osób.