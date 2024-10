Pracodawca musi to zapewnić. Już od 1 listopada

Zasady wynikają z przepisów BHP, które mają na celu ochronę zdrowia pracowników wykonujących prace w trudnych warunkach atmosferycznych. Pracodawca powinien określić stanowiska pracy wymagające wydawania napojów i posiłków oraz skonsultować je z organizacjami związkowymi lub przedstawicielami pracowników.

Czytaj też:

Zmiana czasu 2024. Śpimy godzinę dłużej czy krócej?

Kiedy przysługują pracownikom ciepłe napoje i posiłki profilaktyczne?

Zgodnie z przepisami BHP, posiłki profilaktyczne przysługują pracownikom wykonującym prace w warunkach szczególnie uciążliwych. Dotyczy to stanowisk, gdzie wysiłek fizyczny przekracza dzienne limity energetyczne – 2000 kcal dla mężczyzn i 1100 kcal dla kobiet – oraz pracy w zimnym mikroklimacie (np. temperatura poniżej 10°C). Ciepłe napoje i posiłki są obowiązkowe również przy pracach na otwartej przestrzeni, kiedy temperatura spada poniżej 10°C, lub przy zadaniach wymagających intensywnego wysiłku.

Profilaktyczne posiłki – zasady i wartość kaloryczna

Posiłki wydawane przez pracodawcę powinny dostarczać około 1000 kcal i zawierać 50-55 proc. węglowodanów, 30-35 proc. tłuszczów oraz 15 proc. białka. Powinny być dostępne w formie ciepłych dań i zapewniać odpowiednią wartość odżywczą, by wspierać zdrowie i efektywność pracowników. Pracodawca może zapewnić posiłki poprzez bezpośrednie ich wydanie, a w przypadku trudności organizacyjnych – za pomocą kuponów, talonów lub produktów spożywczych umożliwiających samodzielne przygotowanie posiłku.

Czytaj też:

L4 na kilka tygodni wstecz? Ten lekarz je wystawi

Gorące napoje dla pracowników – komu przysługują?

Pracownicy pracujący w warunkach zimnego mikroklimatu, przy niskich temperaturach na otwartej przestrzeni, przy intensywnym wysiłku fizycznym lub na stanowiskach, gdzie temperatura spada poniżej 10°C, mają prawo do ciepłych napojów. Pracodawca musi zadbać, by były one dostępne przez cały dzień pracy, odpowiadając potrzebom pracowników oraz warunkom pracy.

Alternatywa dla posiłków i napojów – czy możliwy jest ekwiwalent pieniężny?

Zgodnie z przepisami, pracodawca nie może wypłacić ekwiwalentu pieniężnego zamiast posiłków i napojów profilaktycznych. Obowiązek wydawania posiłków i napojów ma na celu zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, co jest priorytetem w przepisach BHP.

Czytaj też:

Dobre wieści z rynku pracy. GUS podał dane

Kiedy i jak wydawać ciepłe napoje i posiłki profilaktyczne?

Posiłki profilaktyczne powinny być wydawane w dniach, kiedy pracownicy wykonują prace wymagające ich przyznania, najlepiej po 3-4 godzinach pracy. Napoje powinny być natomiast dostępne przez cały dzień, dostosowane do warunków pracy – ciepłe przy niskich temperaturach oraz zimne w przypadku pracy w wysokich temperaturach. Pracodawca musi także zadbać o higieniczne warunki spożywania posiłków i napojów.