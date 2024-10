Zmiana czasu 2024. Śpimy godzinę dłużej czy krócej?

Zbliżająca się zmiana czasu to coroczna procedura, która ma na celu dostosowanie naszego rytmu dnia do krótszych dni w okresie jesienno-zimowym. W Polsce i w większości krajów europejskich, zmiana czasu odbywa się dwa razy w roku, co pozwala na lepsze wykorzystanie światła dziennego. Sprawdźmy, jak wygląda zmiana czasu, jaki ma wpływ na nasze codzienne życie oraz czy w przyszłości możliwe jest jej zniesienie.

Zmiana czasu. Kiedy przestawiamy zegarki?

Zmiana czasu z letniego na zimowy nastąpi w nocy z soboty 26 października na niedzielę 27 października 2024 r. Dokładnie o godzinie 3:00 przesuniemy wskazówki zegarków o godzinę wstecz – na godzinę 2:00. Oznacza to, że będziemy spać o godzinę dłużej. Dla wielu osób jest to czas korzystny, ponieważ mogą w ten sposób zyskać dodatkową godzinę snu.

Po co wprowadza się czas zimowy?

Historia zmiany czasu sięga początków XX wieku, kiedy to po raz pierwszy wdrożono tę praktykę, aby zaoszczędzić energię. W tamtych czasach stosowanie czasu letniego pozwalało na dłuższe korzystanie z naturalnego światła dziennego i ograniczenie zużycia sztucznego oświetlenia. Dziś, choć zmiana czasu nie wpływa już tak znacząco na oszczędność energii, jest kontynuowana w wielu krajach na świecie, w tym w Polsce. Zmiana na czas zimowy, czyli tzw. „standardowy czas”, jest bardziej zbliżona do naturalnego rytmu słonecznego, szczególnie w okresie, gdy dni stają się krótsze.

Jak zmiana czasu wpływa na nasz organizm?

Choć przesunięcie zegarków o godzinę może wydawać się niewielkie, wiele osób odczuwa skutki zmiany czasu. Powrót na czas zimowy zwykle jest mniej odczuwalny niż przejście na czas letni, ponieważ zyskujemy dodatkową godzinę snu. Jednakże nawet ta niewielka różnica może wpłynąć na nasz rytm dobowy, co u niektórych powoduje trudności ze snem, mniejsze skupienie czy zmiany nastroju. Eksperci zalecają, by w okresie zmiany czasu zadbać o regularne posiłki i zdrowe nawyki snu, co pomoże w płynniejszym dostosowaniu się do nowego czasu.

Czy zmiana czasu zostanie zniesiona?

Od kilku lat trwają dyskusje na temat zniesienia zmiany czasu w Unii Europejskiej. W 2018 r. Parlament Europejski przeprowadził konsultacje społeczne, w których większość uczestników opowiedziała się za rezygnacją ze zmiany czasu. Jednak ostateczne decyzje i wdrożenie zmian okazały się bardziej skomplikowane, niż zakładano. Każde państwo członkowskie miałoby bowiem zdecydować, czy chce pozostać na czasie letnim, czy zimowym. W Polsce trwają dyskusje, ale na ten moment zmiana czasu wciąż obowiązuje.

Jak przygotować się do zmiany czasu?

Aby zmiana czasu nie była uciążliwa, warto podjąć kilka prostych kroków:

Staraj się iść spać nieco wcześniej, aby dostosować swój rytm snu. Dbaj o regularne posiłki i zdrową rutynę, która wspiera naturalny rytm organizmu. Ustaw przypomnienie o zmianie czasu – choć wiele urządzeń, jak smartfony i komputery, zmienia czas automatycznie, warto pamiętać o tradycyjnych zegarkach.

Zmiana czasu z letniego na zimowy to nie tylko kwestia przestawienia zegarków, ale również dostosowania się do krótszych dni i przygotowania na nadchodzące zimowe miesiące. Przypadająca na noc z 26 na 27 października 2024 r., zmiana czasu pozwala na lepsze wykorzystanie światła słonecznego w ciągu dnia, choć wielu z nas liczy na dzień, w którym przestawianie zegarków stanie się tylko wspomnieniem.