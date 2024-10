1, 2 i 3 listopada. Czy sklepy będą otwarte?

Przed nami pierwszy listopadowy długi weekend. Pierwszy dzień miesiąca wypada w piątek, w związku z tym miliony Polaków będą cieszyć się trzydniowym wolnym. Lwia część z nas poświęci ten czas na zadumę, refleksję i wspomnienia zmarłych bliskich. Pokonamy też, całymi rodzinami, setki kilometrów, odwiedzając nekropolie na terenie całego kraju. 1, 2 i 3 listopada to też okazja do spotkań z dalszą rodziną, której niejednokrotnie nie widzimy przez cały rok. Spotykamy się z nimi właśnie tylko na początku listopada. Rodzinne zjazdy wiążą się zwykle z koniecznością przygotowania solidnego obiadu dla kilku osób. W związku z tym, trzeba pomyśleć o większych zakupach, wycieczce do lokalnego supermarketu. I tu pojawia się następujące pytanie.

Czy 1 listopada sklepy są otwarte?

Otóż nie. Wszystkich Świętych to dzień ustawowo wolny od pracy, więc duże markety i galerie handlowe będą w ten dzień nieczynne. Od tej reguły są jednak wyjątki. Czynne mogą być przykładowo:

kioski



apteki

stacje benzynowe

restauracje



placówki pocztowe



kwiaciarnie



sklepy zlokalizowane na dworcach, lotniskach

sklepy z pamiątkami

sklepy prowadzone przez właścicieli

Czy 2 listopada sklepy będą otwarte?

Otóż tak. 2 listopada (Dzień Zaduszny) nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy, więc większość sklepów, supermarketów i galerii handlowych działa normalnie, zgodnie z ich standardowymi, w tym przypadku sobotnimi, godzinami otwarcia. Jeśli więc chcemy zrobić większe zakupy w długi weekend, to powinniśmy udać się do sklepu właśnie w sobotę.

Czy 3 listopada sklepy będą otwarte?

Nie. To niedziela niehandlowa. Tak samo jak w przypadku 1 listopada, większość dużych placówek handlowych będzie nieczynna. Drobne zakupy możemy zrobić tylko przykładowo w małych sklepach lub na stacjach benzynowych. Warto też zaznaczyć, że w listopadzie nie będzie żadnej niedzieli handlowej.