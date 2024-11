Tysiące osób straciło 800 plus. Wszystko przez nowe przepisy

Na początku września tego roku zmieniły się zasady przyznawania 800 plus na rzecz dzieci z Ukrainy. Wypłata świadczenia uzależniona jest od tego, czy uczęszczają do polskich szkół. Obowiązek ten obejmuje roczne przygotowanie przedszkolne w zerówce, szkołę podstawową oraz szkoły ponadpodstawe. Wyjątek stanowią osoby, które uczą się w ostatniej klasie ukraińskiej szkoły (nie muszą uczęszczać do polskiej placówki, mogą dokończyć edukację w formie online).

20 tys. Ukraińców utraciło 800 plus

Okazuje się, że nowe przepisy spowodowały zmniejszenie liczby wypłat 800 plus dla ukraińskich rodzin. Z danych przedstawionych przez wiceministrę edukacji Joannę Muchę wynika, że ok. 20 tys. ukraińskich dzieci nie stawiło się od września w polskich szkołach, co skutkuje odebraniem prawa do 800 plus, ale też świadczenia „Dobry start" (300 zł na przygotowanie szkolnej wyprawki). – Więc wiemy, że wprowadzenie obowiązku szkolnego, połączenie go z 800 plus spowodowało już pierwszą weryfikację pobierania tego zasiłku – przekazała wiceszefowa resortu edukacji, cytowana przez Radio Zet.

Mucha podała również, że od września do polskich szkół dołączyło 33 tys. nowych dzieci ukraińskich. Wiceministra zaznaczyła tu jednak, że podawanie dokładnej liczby ukraińskich uczniów w polskich szkołach jest trudne, ponieważ ciągle się ona zmienia. W 2022 roku w polskim systemie edukacyjnym uczyło się maksymalnie 200 tys. dzieci ukraińskich (chodzi o dzieci-uchodźców, a nie te, które uczęszczały do polskich szkół przed 2022 rokiem). Rok temu było ich ok. 183 tys., zaś w tym roku ok. 185 tys.

Z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wynika, że od stycznia do lipca br. wypłacono świadczenie 800 plus dla prawie 247 tys. dzieci uchodźców z Ukrainy. W całym 2023 roku wypłacono świadczenie na rzecz 322,7 tys. dzieci. W 2022 roku 800 plus otrzymało ponad pół miliona dzieci z Ukrainy.

