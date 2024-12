Inflacja w Polsce. Masło mocno w górę, ale wrażenie robi cena cukru

Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał w piątek ostateczne dane dotyczące inflacji konsumenckiej za listopad. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim miesiącu wzrosły o 4,7 proc. w porównaniu z listopadem 2023 roku. W stosunku do października ceny wzrosły o 0,5 proc. Dzisiejsze dane są nieco wyższe niż wstępny szacunek inflacji przedstawiony przez GUS pod koniec listopada. Wyniósł on 4,6 proc. Odczyt za październik wyniósł 5 proc., co było najwyższym wynikiem w tym roku.

Z danych przedstawionych przez GUS wynika, że w listopadzie w porównaniu z wcześniejszym miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie łączności (o 1,8 proc.), transportu (o 1,6 proc.), żywności (o 0,8 proc.) oraz mieszkania (o 0,2 proc.).

twitter

Inflacja w Polsce. Co wzrosło, co potaniało?

Z kolei w porównaniu z listopadem zeszłego roku największy wzrost odnotowano w kategoriach:

Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii (o 9,9 proc.),

Edukacja (o 9,3 proc.),

Restauracje i hotele (o 7 proc.),

Rekreacja i kultura (o 6,1 proc.),

Zdrowie (o 5,3 proc.),

Żywność i napoje bezalkoholowe (o 4,8 proc.),

Łączność (o 4,1 proc.),

Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe (o 3,9 proc.).

Spadek cen nastąpił natomiast w takich kategoriach jak transport (o 4,1 proc.), a także odzież i obuwie (o 1,4 proc.).

Masło w górę, cukier w dół

Analizując dane dotyczące cen poszczególnych produktów spożywczych, zwraca uwagę 20,5 proc. wzrost cen masła. W porównaniu z listopadem zeszłego roku zdrożały również m.in.:

Soki owocowe i warzywne (o 10,7 proc.),

Pieczywo (o 6,7 proc.),

Owoce (o 6,7 proc.),

Sery i twarogi (o 4,8 proc.),

Wędliny (o 4,6 proc.),

Herbata (o 4,6 proc.),

Warzywa (o 4,2 proc.),

Mięso (o 4 proc.),

Mleko (o 3,8 proc.),

Makarony (o 3,1 proc.),

Kawa (o 2,5 proc.),

Jaja (o 2,1 proc.).

Wśród produktów, które potaniały zwraca uwagę imponujący spadek cen cukru (o niemal 34 proc.). Obniżka objęła również mąkę i ryż (odpowiednio o 2,8 i 0,5 proc.).

Czytaj też:

Sprawdziliśmy ile masło kosztowało rok temu. Trudno uwierzyćCzytaj też:

Wzrosną rachunki za gaz. Nowy podatek uderzy w portfele