Polacy o „odchudzeniu" rządu. 26 ministrów to za dużo?

Na początku ubiegłego tygodnia wicepremier Krzysztof Gawkowski powiedział w wywiadzie dla Radia Zet, że po wyborach prezydenckich nastąpią głębsze zmiany w Radzie Ministrów. Dzień później potwierdził to premier Donald Tusk, zapowiadając, że będziemy mieli „jeden z najmniejszych rządów w Europie". To oznacza zmiany nie tylko personalne, ale też strukturalne, co wiązać się będzie z likwidacją poszczególnych ministerstw.

Polacy za „odchudzeniem" rządu

W tej chwili gabinet Donalda Tuska liczy 26 konstytucyjnych ministrów. Na planowane „odchudzenie" rządu przychylnie patrzą Polacy. Dowodzi tego sondaż SW Research dla „Wprost". Na pytanie: „Czy Radę Ministrów należy zmniejszyć?" blisko dwie trzecie ankietowanych (65,3 proc.) odpowiedziało twierdząco. Tego rodzaju zmian nie oczekuje jedynie co dziesiąty uczestnik badania (9,9 proc.), a jedna czwarta respondentów nie ma zdania w tej sprawie (24,8 proc.).