Minimalna pensja w górę! Od 1 marca ci pracownicy zarobią więcej

Od 1 marca 2025 r. wzrosną wynagrodzenia młodocianych pracowników. Zmiany są konsekwencją podwyżki przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w czwartym kwartale 2024 r. Nowe stawki będą obowiązywać do końca maja 2025 r.

Podwyżki dla młodocianych pracowników

Młodocianymi pracownikami określa się osoby w wieku od 15 do 18 lat, które podpisały umowę o pracę w celu nauki zawodu. Ich wynagrodzenie obliczane jest na podstawie przeciętnego wynagrodzenia krajowego i różni się w zależności od roku nauki.

Według danych GUS, w ostatnim kwartale 2024 r. średnie wynagrodzenie wyniosło 8477,21 zł, co oznacza wzrost o 315,59 zł w porównaniu do wcześniejszego okresu. Na tej podstawie od 1 marca 2025 r. pensje młodocianych pracowników będą wynosić:

Pierwszy rok nauki (8 proc. średniego wynagrodzenia): 678,18 zł (wcześniej 652,93 zł),

678,18 zł (wcześniej 652,93 zł), Drugi rok nauki (9 proc. średniego wynagrodzenia): 762,95 zł (wcześniej 734,55 zł),

762,95 zł (wcześniej 734,55 zł), Trzeci rok nauki (10 proc. średniego wynagrodzenia): 847,21 zł (wcześniej 816,16 zł).

Osoby przyuczające się do zawodu otrzymają co najmniej 593,40 zł, co stanowi 7 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Minimalna krajowa w 2025 roku

Od stycznia 2025 r. najniższa pensja krajowa wzrosła z 4300 zł brutto do 4666 zł brutto. Podwyżka objęła także minimalną stawkę godzinową, która wynosi teraz 30,20 zł.

W 2025 roku zaplanowano tylko jedną podwyżkę płacy minimalnej, co oznacza, że jej wysokość pozostanie bez zmian przez cały rok.

Ile wyniesie wynagrodzenie netto?

Po odliczeniu składek i podatku, minimalne wynagrodzenie „na rękę” wynosi 3483,51 zł. Według szacunków w Polsce około 3,1 mln osób otrzymuje wynagrodzenie na poziomie najniższej krajowej.

