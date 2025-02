Polska na czele Europy. Pokonaliśmy Niemców i Francuzów

Polska jest jednym z państw Unii Europejskiej generujących najmniejszą ilość odpadów komunalnych – wynika z danych Eurostatu. W zestawieniu pokonaliśmy m.in. Niemcy, Francję i Holandię. Unia Europejska zwiększa również poziom recyklingu, co ogranicza ilość śmieci trafiających na wysypiska.

Mniej odpadów na mieszkańca

Według Eurostatu, w 2023 r. przeciętny mieszkaniec UE wyprodukował 511 kg odpadów komunalnych, co oznacza spadek o 4 kg w stosunku do poprzedniego roku i o 23 kg względem 2021 r. W ciągu dwóch lat ilość śmieci przypadająca na osobę zmniejszyła się o 4,3 proc. Mimo tego długoterminowy trend pokazuje wzrost – w porównaniu do 2013 r. średnia ilość odpadów na osobę zwiększyła się o 32 kg.

Polska w czołówce krajów z najmniejszą ilością śmieci

Analiza poszczególnych krajów pokazuje znaczne różnice w ilości odpadów na mieszkańca. Najwięcej śmieci produkują mieszkańcy Austrii (803 kg/os.), Danii (802 kg/os.) i Luksemburga (712 kg/os.). Na drugim biegunie znajduje się Rumunia (303 kg/os.), Polska (367 kg/os.) i Estonia (373 kg/os.).

Postępy w recyklingu

Średnio w Unii Europejskiej do recyklingu trafiło 48 proc. odpadów komunalnych, co oznacza, że 246 kg odpadów na osobę zostało ponownie przetworzonych. To wyraźna poprawa w porównaniu do 2013 r., kiedy wskaźnik recyklingu wynosił 37,2 proc.

Jednocześnie 129 kg odpadów na osobę poddano spalaniu, a 115 kg trafiło na wysypiska. Ilość składowanych odpadów zmniejszyła się w porównaniu z 2013 r., gdy na wysypiskach lądowało średnio 142 kg na mieszkańca.

Problemy z realizacją unijnych celów

Pomimo pozytywnych trendów w gospodarce odpadami, Komisja Europejska w lipcu 2024 r. wszczęła postępowanie wobec kilku państw, w tym Polski, za niespełnienie celów dotyczących recyklingu i przygotowania odpadów do ponownego użycia. Wyznaczony na 2020 r. cel dotyczący poziomu przetwarzania odpadów nie został osiągnięty, co może skutkować dalszymi działaniami ze strony Unii.

