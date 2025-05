Polska wprowadza system kaucyjny. To koniec z wyrzucaniem butelek

Już od 1 października 2025 roku w Polsce zacznie obowiązywać system kaucyjny, który ma zrewolucjonizować podejście do opakowań i recyklingu. To istotny element wdrażania gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), zakładającej maksymalne wykorzystanie zasobów i minimalizację ilości odpadów. Wprowadzenie tego rozwiązania stanowi nie tylko nowe wyzwanie dla firm, ale i szansę na przyspieszenie ekologicznej transformacji kraju.

System kaucyjny

System kaucyjny wpisuje się w rozszerzoną odpowiedzialność producenta (ROP) i ma zachęcić do większego zaangażowania firm w gospodarkę surowcami wtórnymi. Jak przypomina raport IOŚ-PIB, tylko w 2022 roku na polski rynek trafiło ponad 6,7 mln ton opakowań, z czego aż 34 proc. stanowiły te z papieru i tektury. Obecnie poziom recyklingu wszystkich opakowań wynosi 53 proc., jednak do końca 2025 roku zgodnie z unijnymi przepisami powinien wzrosnąć do minimum 65 proc.

Nowe przepisy mają przyspieszyć te zmiany. Opakowania, które do tej pory były traktowane jako odpad, mają zyskać status wartościowego surowca. Chociaż opakowania są obecne niemal wszędzie i trudno sobie wyobrazić produkt bez nich, to rośnie liczba firm, które dążą do ekologicznych, personalizowanych rozwiązań. Zmieniają się nie tylko strategie biznesowe, ale także podejście konsumentów.

System kaucyjny ma również znaczenie ekonomiczne – każde opakowanie wiąże się z kosztami i zużyciem energii. Przekształcenie ich w zamknięty obieg pozwoli ograniczyć marnotrawstwo i zanieczyszczenia środowiska. Według ekspertów, inwestowanie w recykling i odzysk opakowań kartonowych oraz papierowych daje realną szansę na osiągnięcie ambitnych celów środowiskowych.

Nowe przepisy to nie tylko obowiązek, ale i impuls do zmiany nawyków. Przedstawiciele branży zwracają uwagę, że to krok w stronę rzeczywistości, w której opakowania nie będą już symbolem nadmiaru i śmieci, lecz przykładem świadomego zarządzania zasobami. Firmy i konsumenci coraz częściej traktują ekologię jako stały element działania, a system kaucyjny może przyczynić się do tego, że Polska stanie się czystsza i bardziej zrównoważona.

