Ukraińcy też dostaną emeryturę z ZUS? Sprawdzamy warunki

Wraz ze wzrostem liczby Ukraińców pracujących w Polsce, rośnie też liczba tych, którzy nabywają prawo do emerytury z ZUS. Obowiązujące w 2025 roku przepisy jasno określają warunki, jakie muszą spełnić cudzoziemcy, by otrzymać to świadczenie. Kluczowe są legalne zatrudnienie, odprowadzanie składek oraz stały pobyt w Polsce.

Emerytura dla Ukraińców

Obywatele Ukrainy mają prawo do emerytury z ZUS, jeżeli pracowali legalnie na terytorium Polski i byli objęci obowiązkiem ubezpieczenia emerytalnego. Podobnie jak Polacy, muszą osiągnąć odpowiedni wiek – 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn – oraz wykazać wymagany staż ubezpieczeniowy. Możliwe jest także sumowanie okresów pracy w Polsce i w Ukrainie dzięki obowiązującej od 2012 roku umowie międzynarodowej.

W praktyce oznacza to, że Ukraińcy, którzy pracowali w obu krajach, mogą uzyskać dwa świadczenia: jedno z ukraińskiego systemu ubezpieczeń społecznych, a drugie z polskiego ZUS. Polska instytucja wypłaca część świadczenia odpowiadającą okresowi zatrudnienia w Polsce, natomiast resztę wypłaca ukraiński odpowiednik – Państwowy Fundusz Emerytalny Ukrainy.

Wysokość emerytury

Wysokość emerytury zależy od sumy zgromadzonych składek. Teoretycznie świadczenie można uzyskać już po jednym dniu pracy, ale wówczas będzie to tzw. emerytura groszowa. Aby otrzymać emeryturę minimalną w wysokości 1878,91 zł brutto, należy spełnić warunki dotyczące wieku i stażu: co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

Osoby mieszkające na stałe w Polsce mogą również liczyć na dodatkowe świadczenia – trzynastą i czternastą emeryturę, podobnie jak obywatele RP. Jednak tylko ci cudzoziemcy, którzy mają status rezydenta, mogą otrzymać wyrównanie do najniższego świadczenia. Jeśli po przyznaniu emerytury wyprowadzą się z Polski, tracą prawo do dodatku wyrównawczego.

