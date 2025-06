Wschodnia obwodnica Warszawy wraca do gry. Przetarg już w czerwcu

Jeszcze w czerwcu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje ogłoszenie przetargu na wykonanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla nowego przebiegu wschodniej obwodnicy Warszawy w ciągu trasy S17. Będzie to nowy początek inwestycji, której celem jest domknięcie obwodnicy ekspresowej otaczającej Warszawę.

Decyzje środowiskowe

W ciągu ostatnich dziesięciu lat projekt ten nie przeszedł do fazy realizacji ze względu na trudności z uzyskaniem decyzji środowiskowych. W 2015 roku złożono stosowne wnioski dla dwóch odcinków trasy: Drewnica – Ząbki oraz Ząbki – Warszawa Wschód. Łącznie miały one mieć około 14 km długości. Chociaż decyzje środowiskowe zostały wydane w 2018 roku, to na skutek licznych odwołań sprawy utknęły w sądach, bez widoków na ich szybkie rozstrzygnięcie.

W obliczu tej sytuacji inwestor – GDDKiA – zdecydował się na odważny krok: wycofał dotychczasowe wnioski i postanowił rozpocząć proces od nowa. Jeszcze przed końcem czerwca ma zostać ogłoszony przetarg na przygotowanie nowego studium, które ma uwzględniać zarówno kwestie techniczne, ekonomiczne, jak i środowiskowe.

Wschodnia obwodnica Warszawy

Jednym z głównych punktów spornych w poprzednim procesie planistycznym był odcinek przebiegający przez warszawską Wesołą. Mieszkańcy sprzeciwiali się budowie drogi na nasypie. Tym razem już na etapie przygotowania dokumentacji planowane jest rozważenie wariantów tunelowych, co może ograniczyć opór społeczny.

Wschodnia obwodnica Warszawy to tylko jedna z planowanych inicjatyw. Jeszcze w pierwszym półroczu mają ruszyć także przetargi na budowę obwodnicy Sidziny (DK-46) i ekranów akustycznych na A1 pomiędzy Łodzią Północ a Łodzią Południe. Od początku roku ogłoszono dwa przetargi budowlane: na 16-kilometrowy odcinek A2 Biała Podlaska – Kijowiec oraz obwodnicę Mierzyna (DK-10).

