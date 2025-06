Nowa fala oszustw! Alior Bank ostrzega klientów przed wyłudzeniami

Alior Bank opublikował ważny komunikat dla swoich klientów, w którym ostrzega przed nasilającymi się próbami wyłudzeń. Oszuści stosują coraz bardziej wyrafinowane metody, podszywając się pod pracowników banku zarówno telefonicznie, jak i za pośrednictwem wiadomości e-mail. Bank apeluje o zachowanie szczególnej czujności i weryfikowanie wszelkich podejrzanych kontaktów.

Rośnie liczba ataków

W ostatnim czasie zauważono wzrost liczby ataków, podczas których przestępcy dzwonią do klientów, przedstawiając się jako pracownicy Alior Banku. W rozmowach podają zmyślone dane osobowe oraz fałszywe identyfikatory, a następnie informują o rzekomym zagrożeniu dla środków zgromadzonych na koncie. Pod pretekstem ochrony finansów, zachęcają do przelania pieniędzy na inne, „bezpieczne” konto. Postępowanie zgodnie z ich instrukcjami może skutkować całkowitą utratą środków.

Równolegle prowadzone są kampanie e-mailowe. Fałszywe wiadomości przychodzą z adresów bardzo podobnych do autentycznych, np. pomoc[@]aliorinfo[.]pl. Przestępcy sugerują konieczność weryfikacji danych w BIK i podają nieistniejące numery spraw, co ma wzbudzić zaufanie. Często wykorzystują publicznie dostępne informacje o ofierze, by zwiększyć wiarygodność wiadomości i nakłonić do działania pod wpływem emocji.

Kontakt z bankiem

Alior Bank stanowczo zaleca, by w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących autentyczności kontaktu, niezwłocznie skontaktować się z bankiem za pośrednictwem oficjalnej infolinii. Klienci powinni również zgłaszać wszystkie podejrzane sytuacje odpowiednim służbom. Na stronie internetowej banku znajdują się szczegółowe opisy wykorzystywanych przez oszustów metod oraz praktyczne poradniki, jak się przed nimi chronić.

W ramach działań prewencyjnych Alior Bank oferuje także internetowy „kurs samoobrony” przed phishingiem. Jego celem jest zwiększenie świadomości klientów w zakresie zagrożeń oraz edukacja w zakresie rozpoznawania prób oszustwa.

Czytaj też:

Lokaty na trzy miesiące. Spore zmiany w rankinguCzytaj też:

Zła informacja dla polskich klientów banków. Groźny wyciek danych z Aliora, mBanku i Santandera