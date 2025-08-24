Putin ogrywa Trumpa, deficyt idzie na rekord, a skazani wchodzą do Sejmu. Nowy „Wprost”

„Rozmowy przy akompaniamencie rakiet”. – Dziś w Waszyngtonie mamy prezydenta, który – można odnieść takie wrażenie – jest rzecznikiem interesów Rosji. Mówi, że Putin chce pokoju, a rozmowy na Alasce odbywały się przy akompaniamencie rakiet niszczących Ukrainę – mówi Elizie Olczyk gen. Mirosław Różański, senator RP.

„Deficyt idzie na rekord”. – Mam inną prognozę niż Komisja Europejska. Moim zdaniem w tym roku deficyt może być najwyższy w historii – ostrzega Marek Zuber, ekonomista, w wywiadzie Agnieszki Niesłuchowskiej.

„Skazani wchodzą do Sejmu”. Przedsiębiorca z trzema wyrokami za oszustwa wchodził na teren parlamentu, brał udział w posiedzeniach komisji, spotykał się z wiceministrami. Wszystko zgodnie z procedurami. Więcej w tekście Piotra Barejki i Bartosza Michalskiego.

Co jeszcze w nowym „Wprost”

„Wiemy, że możemy stracić władzę”. – Czy pozycja Donalda Tuska jest silniejsza, niż była w 2023 r? Nie mam takiego wrażenia. I to nie jest wyłącznie moje zdanie – przyznaje w rozmowie z Elizą Olczyk Michał Kobosko, europoseł Polski 2050.

„W kolejce do Trumpa”. Spotkanie koalicji chętnych z Wołodymyrem Zełenskim i Donaldem Trumpem bez przedstawiciela Polski było zaskoczeniem. Rząd winę za nieobecność przerzucał na prezydenta, otoczenie prezydenta obarczało rząd. A prawda, jak zwykle, leży pośrodku – pisze Joanna Miziołek.

„Coś w Platformie jest nie tak”. – Część ministrów jest tak zdeterminowana, by utrzymać pozycję, że nie dba o interes Polski. Nie wystarczy deklarować, że się nie lubi PiS-u – mówi Agnieszce Niesłuchowskiej Julia Pitera, była posłanka PO.

„Dzieci same w kryzysie”. Paulina Wnukiewicz, psycholog sądowy, tłumaczy Krystynie Romanowskiej, że nastolatki nadal będą mogły korzystać z opieki psychologicznej tylko za wiedzą i zgodą rodziców, ale ci nie zawsze działają w interesie dzieci.

„Młodzi bezdomni”. Agnieszka Sikora z fundacji Po Drugie opowiada Paulinie Sosze-Jakubowskiej o osiemnastolatkach w kryzysie bezdomności: – Większość z nich los od początku prowadził w tym kierunku.

„To jest psucie rynku”. – Wolę trudne sytuacje, wolę pożyczyć niż cokolwiek dostawać – komentuje aferę wokół środków KPO Władysław Grochowski, założyciel Grupy Arche, w rozmowie z Szymonem Krawcem.

„7 najbogatszych II RP”. Szymon Krawiec pisze o tych, którzy zgromadzili największy majątek w historii II RP. Bo najbogatsi Polacy to nie tylko Kulczyk, Solorz i Sołowow, ale też wielu przedsiębiorców z okresu Międzywojnia.

„Firmowe igrzyska przetrwania”. W wielu firmach dominuje logika survivalu: raportów bywa więcej niż decyzji, a presja i pozory wypierają współpracę. Kultura pracy zmienia się w kulturę przetrwania – pisze Marlena Wieteska.

Czytaj też:

Chaos w rządzie. „Tusk zachowuje się jakby abdykował”Czytaj też:

Gen. Pacek o tym, dlaczego nikt nie reprezentował Polski w USA. „To napawa smutkiem”