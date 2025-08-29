Nowe zasady płacy minimalnej. Polska goni unijne standardy
Minister Dziemianowicz-Bąk zapowiada pilotażowy program skróconego tygodnia pracy
Minister Dziemianowicz-Bąk zapowiada pilotażowy program skróconego tygodnia pracy Źródło: flickr.com / Klub Lewicy / PDM 1.0 (domena publiczna)
Polska przyspiesza prace nad ustawą o płacy minimalnej. Nowe przepisy mają wdrożyć unijną dyrektywę i zmienić sposób ustalania najniższej krajowej.

Do Stałego Komitetu Rady Ministrów trafił projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Jego celem jest wdrożenie unijnej dyrektywy dotyczącej adekwatnych płac, którą Polska powinna była wprowadzić już w listopadzie 2024 roku.

Projekt zakłada kilka wariantów wyliczania płacy minimalnej – m.in. w oparciu o 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia lub 60 proc. mediany. Dyskutowane są również kwestie produktywności, rola organu doradczego i zasady waloryzacji. Nowe przepisy mają zapewnić bardziej przejrzysty mechanizm i większy udział partnerów społecznych w procesie decyzyjnym.

Opóźnione wdrożenie unijnych regulacji

Polska należy do państw, które spóźniły się z implementacją unijnych wymogów. Dyrektywa nakłada na kraje członkowskie obowiązek tworzenia jasnych procedur ustalania i aktualizowania najniższego wynagrodzenia. Co dwa lata trzeba będzie też raportować do Komisji Europejskiej dane o wysokości płacy minimalnej, liczbie pracowników nią objętych oraz o stosowanych wyjątkach i odliczeniach.

Stały Komitet Rady Ministrów rozstrzygnie sporne kwestie

Minister pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk skierowała do Stałego Komitetu protokół rozbieżności dotyczący projektu. Uwagi zgłoszone w ramach prac nad ustawą obejmują m.in.:

  • zmianę zakresu składników wliczanych do minimalnego wynagrodzenia,
  • usytuowanie organu doradczego,
  • wykorzystanie 55 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia jako wartości referencyjnej,
  • definicję produktywności,
  • dystrybucję wzrostu płacy minimalnej przy dwóch terminach jej zmiany,
  • stosowanie wskaźnika weryfikacyjnego.

Na razie nie ustalono daty kolejnego posiedzenia Komitetu.

Jakie wskaźniki będą brane pod uwagę?

Ocena adekwatności minimalnego wynagrodzenia ma opierać się na konkretnych wskaźnikach:

  • 60 proc. mediany wynagrodzeń brutto,
  • 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia brutto,
  • inne wartości stosowane krajowo.

Dyrektywa przewiduje również obowiązkowe włączenie partnerów społecznych w proces podejmowania decyzji.

Kontrowersje wokół składników płacy minimalnej

Największe spory dotyczyły tego, czy dodatki i premie mogą być wliczane do minimalnego wynagrodzenia. W pierwotnej wersji zakładano, że płaca minimalna będzie tożsama z płacą zasadniczą. Pod wpływem uwag innych resortów projekt złagodzono – wprowadzono stopniowe wyłączanie premii i dodatków z kwoty minimalnego wynagrodzenia. Minister Dziemianowicz-Bąk podkreśliła, że wynagrodzenie zasadnicze nadal nie będzie mogło być niższe niż ustawowa płaca minimalna.

