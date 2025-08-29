Nowe zasady płacy minimalnej. Polska goni unijne standardy

Do Stałego Komitetu Rady Ministrów trafił projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Jego celem jest wdrożenie unijnej dyrektywy dotyczącej adekwatnych płac, którą Polska powinna była wprowadzić już w listopadzie 2024 roku.

Projekt zakłada kilka wariantów wyliczania płacy minimalnej – m.in. w oparciu o 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia lub 60 proc. mediany. Dyskutowane są również kwestie produktywności, rola organu doradczego i zasady waloryzacji. Nowe przepisy mają zapewnić bardziej przejrzysty mechanizm i większy udział partnerów społecznych w procesie decyzyjnym.

Opóźnione wdrożenie unijnych regulacji

Polska należy do państw, które spóźniły się z implementacją unijnych wymogów. Dyrektywa nakłada na kraje członkowskie obowiązek tworzenia jasnych procedur ustalania i aktualizowania najniższego wynagrodzenia. Co dwa lata trzeba będzie też raportować do Komisji Europejskiej dane o wysokości płacy minimalnej, liczbie pracowników nią objętych oraz o stosowanych wyjątkach i odliczeniach.

Stały Komitet Rady Ministrów rozstrzygnie sporne kwestie

Minister pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk skierowała do Stałego Komitetu protokół rozbieżności dotyczący projektu. Uwagi zgłoszone w ramach prac nad ustawą obejmują m.in.:

zmianę zakresu składników wliczanych do minimalnego wynagrodzenia,

usytuowanie organu doradczego,

wykorzystanie 55 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia jako wartości referencyjnej,

definicję produktywności,

dystrybucję wzrostu płacy minimalnej przy dwóch terminach jej zmiany,

stosowanie wskaźnika weryfikacyjnego.

Na razie nie ustalono daty kolejnego posiedzenia Komitetu.

Jakie wskaźniki będą brane pod uwagę?

Ocena adekwatności minimalnego wynagrodzenia ma opierać się na konkretnych wskaźnikach:

60 proc. mediany wynagrodzeń brutto,

50 proc. przeciętnego wynagrodzenia brutto,

inne wartości stosowane krajowo.

Dyrektywa przewiduje również obowiązkowe włączenie partnerów społecznych w proces podejmowania decyzji.

Kontrowersje wokół składników płacy minimalnej

Największe spory dotyczyły tego, czy dodatki i premie mogą być wliczane do minimalnego wynagrodzenia. W pierwotnej wersji zakładano, że płaca minimalna będzie tożsama z płacą zasadniczą. Pod wpływem uwag innych resortów projekt złagodzono – wprowadzono stopniowe wyłączanie premii i dodatków z kwoty minimalnego wynagrodzenia. Minister Dziemianowicz-Bąk podkreśliła, że wynagrodzenie zasadnicze nadal nie będzie mogło być niższe niż ustawowa płaca minimalna.

