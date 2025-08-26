Od września niższe pensje młodocianych. Znamy nowe kwoty

Od września 2025 r. w życie wchodzą nowe stawki wynagrodzeń dla pracowników młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy młodocianymi są osoby, które ukończyły 15 lat, ale nie przekroczyły 18. roku życia. Mogą oni podejmować zatrudnienie w ramach nauki zawodu albo przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

Wynagrodzenia młodocianych

Wynagrodzenia tej grupy pracowników obliczane są jako procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej z poprzedniego kwartału. Minimalne stawki wynoszą odpowiednio: w pierwszym roku nauki 8 proc., w drugim 9 proc., a w trzecim 10 proc. przeciętnej pensji. W przypadku młodocianych zatrudnionych przy przyuczeniu do pracy minimalna stawka to 7 proc.

Z najnowszego komunikatu Prezesa GUS wynika, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w II kwartale 2025 r. osiągnęło poziom 8748,63 zł. Jest to o 213,65 zł mniej niż w pierwszym kwartale tego roku. W konsekwencji od 1 września do 30 listopada 2025 r. minimalne pensje młodocianych będą niższe niż w poprzednim okresie rozliczeniowym.

Nowe kwoty

Nowe kwoty wyglądają następująco: w pierwszym roku nauki młodociany otrzyma nie mniej niż 699,89 zł, w drugim roku – co najmniej 787,38 zł, a w trzecim roku – 874,86 zł. Natomiast osoby przyuczane do wykonywania określonej pracy otrzymają pensję nie niższą niż 612,40 zł.

Obniżka wynagrodzeń jest bezpośrednim skutkiem spadku przeciętnej płacy w gospodarce. Ponieważ stawki dla młodocianych zależą od jej wysokości, każde wahanie przeciętnego wynagrodzenia automatycznie wpływa na wysokość ich pensji. Tak będzie także w przypadku kolejnych aktualizacji, które – zgodnie z przepisami – obowiązują w trzy miesięcznych okresach.

