Wydało się. Polska wcale nie wydaje na zbrojenia ponad 4 proc. PKB

Od 2024 roku w NATO obowiązuje zasada, zgodnie z którą państwa członkowskie powinny wydawać 5 proc. PKB na obronność, w tym 3,5 proc. PKB wyłącznie na obronność, a pozostałą część na powiązane z nią działania, np. na inwestycje w infrastrukturę wojskową. Czas na osiągnięcie okrągłych 5 proc. państwa NATO mają do 2035 roku.

Jak wynika z najnowszego raportu NATO, Polska nie wydała deklarowanych 151 mld zł, a tylko 137 mld zł – podał portal wnp.pl. Wciąż jesteśmy liderem wśród sojuszników, ale według wyliczeń NATO nasz poziom to 3,79 proc. PKB, a nie deklarowane 4,12 proc. Spadek wynika m.in. z rozliczeń Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, który w 2024 roku zrealizował jedynie 71,7 proc. planu – czyli nieco poniżej 30 mld zł.

Polska ma 22 razy mniejszy budżet na zbrojenia niż USA

Na 2025 rok deklaracje Polski to przeznaczenie 4,48 proc. PKB na obronność. Mniej od nas chcą wydać wszyscy pozostali członkowie NATO: Litwa – 4,0 proc. PKB, Łotwa – 3,73 proc., Estonia – 3,38 proc., Norwegia – 3,35 proc., Stany Zjednoczone i Dania – po 3,22 proc., Grecja – 2,85 proc.

Według NATO budżet obronny Polski na 2025 rok to 175,7 mld zł, czyli 44,3 mld dol. Dla porównania – budżet Stanów Zjednoczonych to 980 mld dol., Wielkiej Brytanii – 90,5 mld dol., Francji – 66,5 mld dol.), a Włoch – 48,8 mld dol.

Dane NATO różnią się od wyliczeń Ministerstwa Obrony Narodowej, według którego Polska wyda na obronność 186,6 mld zł, co obejmuje zarówno środki z budżetu państwa, jak i Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. Różnica w wyliczeniach bierze się z metodologii, jakie przyjmują państwa członkowskie oraz NATO, by umożliwić porównywanie danych.

Niemal połowa budżetu na obronność pójdzie w Polsce na nowy sprzęt

Z raportu wynika także, że Polska wyróżnia się w NATO pod względem wydatków na nowy sprzęt wojskowy. W 2025 roku 42,9 proc. budżetu obronnego zostanie przeznaczone na zakup uzbrojenia i sprzętu. To także oznacza spadek z wcześniejszych szacunków, gdy NATO podawało 51,1 proc. Na tej liście wyprzedza nas Luksemburg (51,4 proc.) oraz Węgry (47,8 proc.).

W najnowszym raporcie NATO potwierdziło, że wszyscy sojusznicy wdrożyli już postanowienie ze szczytu w 2014 roku, by na cele stricte obronne wydawać co najmniej 2 procent PKB.

Czytaj też:

Nowa ulga podatkowa – na żołnierza. Preferencje i zachęty dla pracodawcówCzytaj też:

Pierwszy taki kierunek studiów w Polsce. Współpraca uniwersytetu z komandosami