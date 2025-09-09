Koniec rodzinnej wojny Murdochów. Lachlan przejmuje imperium medialne

Po latach sporów sądowych i rodzinnych napięć zakończyła się walka o przyszłość imperium medialnego Ruperta Murdocha. W poniedziałek ogłoszono porozumienie, które reguluje kwestie własności i zarządzania spółkami Fox Corporation i News Corp. Ugoda opiewa na 3,3 mld dolarów i definitywnie zamyka wieloletni konflikt w jednej z najbardziej wpływowych rodzin świata mediów.

Sukcesja w medialnym imperium

Zgodnie z ustaleniami, po śmierci 94-letniego Ruperta Murdocha pełną kontrolę nad firmami zachowa jego syn Lachlan, który będzie zarządzać spółkami przez kolejne dekady. Trójka starszych dzieci magnata – Prudence MacLeod, Elisabeth Murdoch i James Murdoch – przestanie być beneficjentami trustów powierniczych, które posiadają akcje obu firm. Wcześniej obowiązywała zasada równego podziału kontroli między czworo dzieci, co w praktyce prowadziło do ciągłych sporów i prób przejęcia wpływów.

W ramach ugody każde z trojga starszego rodzeństwa otrzyma pakiet akcji o wartości 1,1 mld dolarów – łącznie 14,2 mln akcji News Corp klasy B oraz 16,9 mln akcji Fox Corp klasy B. Natomiast młodsze córki magnata, Grace i Chloe, zostaną objęte nowym trustem, którego Lachlan będzie głównym zarządcą do 2050 roku. Rupert Murdoch pozostanie honorowym przewodniczącym grupy.

Linia polityczna

Według „Washington Post” Rupert i Lachlan, podzielający podobne poglądy polityczne, obawiali się, że pozostali spadkobiercy mogliby zmienić kurs strategiczny firm, a zwłaszcza Fox News. Dzięki ugodzie ta możliwość została wykluczona, co zabezpiecza dotychczasową linię polityczną stacji.

Zarząd News Corp przyjął decyzję z zadowoleniem, podkreślając, że przywództwo Lachlana Murdocha będzie kluczowe dla dalszej strategii i sukcesów firmy. Porozumienie daje starszemu rodzeństwu lepsze warunki finansowe niż wcześniejsze propozycje wykupu, a jednocześnie kończy wieloletnią rywalizację, która toczyła się nie tylko w sądach, ale także w mediach.

Konflikt o przyszłość imperium narastał w trudnym okresie dla globalnych mediów, gdy polaryzacja polityczna w USA zwiększała presję na właścicieli stacji telewizyjnych i wydawnictw. Próby podziału władzy między Jamesa i Lachlana zakończyły się fiaskiem, a część aktywów została sprzedana Disneyowi za 71,3 mld dolarów. Teraz przyszłość Fox Corporation i News Corp jest jasno określona – stery przejmuje Lachlan Murdoch.

Czytaj też:

Trump zapowiada pozew. Wyciekł „sprośny list”Czytaj też:

„Monumentalne zwycięstwo” księcia Harry'ego. Dostanie 8-cyfrowy przelew?