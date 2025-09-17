Rekordowe zapasy obniżają ceny gazu. Polska w czołówce

Na europejskim rynku gazu obserwowany jest dalszy spadek cen. Notowania na holenderskim hubie TTF obniżyły się we wtorek o 0,47 proc., osiągając poziom 31,9 euro za MWh. Jeszcze mocniej potaniał gaz z dostawą jednodniową – o 1,01 proc., do 31,5 euro za MWh. Spadki widoczne są także w Wielkiej Brytanii, gdzie kontrakt miesięczny zniżkował o 1,74 proc., a jednodniowy o 0,64 proc. – wynika z danych LSEG cytowanych przez agencję Reuters.

Stabilne dostawy

Eksperci wskazują, że stabilne dostawy surowca z Norwegii oraz wysoki poziom zapasów w magazynach skutecznie równoważą niskie zapotrzebowanie na gaz. – Oczekujemy utrzymania stabilnych cen. Niewielkie ryzyko po stronie popytu rekompensuje solidna podaż i ograniczona premia za ryzyko – ocenił analityk LSEG Oleg Skrynnik.

Dodatkowym czynnikiem wpływającym na obniżkę cen są prognozy pogody. W Europie przewidywane są wyższe niż sezonowe temperatury oraz silna produkcja energii z wiatru, co zmniejsza zużycie gazu w elektroenergetyce.

Według danych Gas Infrastructure Europe magazyny gazu w Unii Europejskiej wypełnione są średnio w 80,6 proc. Polska plasuje się w czołówce zestawienia – krajowe rezerwy osiągnęły 96,23 proc. pojemności. Choć pokrywają one jedynie 14 proc. rocznego zapotrzebowania, resztę zapewniają dostawy z Baltic Pipe oraz krajowe wydobycie. Belgia, Czechy i Włochy także przekroczyły poziom 90 proc.

Sytuacja w Niemczech

Nieco więcej obaw budzi sytuacja w Niemczech. Tamtejsze magazyny są zapełnione w 75 proc., czyli wyraźnie mniej niż rok wcześniej, gdy poziom ten wynosił ponad 95 proc. Operatorzy zrzeszeni w INES podkreślają, że obecny stan wystarczy przy łagodnej zimie, jednak w przypadku silnych mrozów może być niewystarczający.

Unia Europejska, korzystając z doświadczeń kryzysu gazowego po ograniczeniu dostaw z Rosji, wprowadziła obowiązek wypełniania magazynów do określonego poziomu przed sezonem zimowym. Bruksela planuje całkowite odejście od rosyjskiego gazu do 2027 roku, zastępując go dostawami LNG z USA oraz surowcem z Norwegii.

