Pfizer pozywa Polskę. Gra toczy się o miliardy za szczepionki

Polska znalazła się w centrum głośnego sporu prawnego z jednym z największych koncernów farmaceutycznych na świecie. Pfizer zdecydował się wnieść pozew przeciwko naszemu krajowi przed sądem w Brukseli, domagając się zapłaty za partie szczepionek przeciw COVID-19, których Polska ostatecznie nie odebrała. Firma szacuje swoje roszczenia na około 6 mld zł – informuje portal rynekzdrowia.pl.

Konflikt w sprawie kontraktów

Konflikt ma swoje korzenie w kontraktach negocjowanych w czasie pandemii, gdy szczepionki były jednym z najbardziej pożądanych produktów na globalnym rynku. Umowy przewidywały obowiązek zakupu kolejnych dostaw preparatów, jednak po ustaniu zagrożenia epidemicznego sytuacja uległa diametralnej zmianie. Polska zaczęła gromadzić znaczne nadwyżki szczepionek, co skłoniło Ministerstwo Zdrowia do prób renegocjacji kontraktów i rezygnacji z części zamówień.

Pfizer uznał, że takie działania naruszają postanowienia podpisanych umów, w związku z czym wystąpił na drogę sądową. Koncern domaga się odszkodowania obejmującego utracone zyski wynikające z niedostarczenia zakontraktowanych dawek. Pozew trafił do sądu w Brukseli, a sprawa ma już wyznaczony termin pierwszego posiedzenia.

Polskie władze, jak podaje rynekzdrowia.pl, są reprezentowane w postępowaniu przez profesjonalną kancelarię. Rząd podkreśla, że chociaż spór przeszedł do etapu sądowego, nie oznacza to braku przestrzeni do rozmów. Według przedstawicieli administracji wciąż istnieje możliwość wypracowania rozwiązania, które pozwoli zakończyć konflikt bez konieczności zapłaty pełnej kwoty roszczeń wysuwanych przez Pfizera.

Koszty magazynowania

Spór o szczepionki nie jest jedynym echem pandemicznych decyzji podejmowanych w pośpiechu i pod dużą presją. Kontrowersje budziły m.in. koszty ich magazynowania czy przypadki przekazywania nadwyżek innym państwom, co – jak przypomina rynekzdrowia.pl – również generowało dodatkowe wydatki logistyczne. Teraz jednak to właśnie rozliczenia z amerykańskim producentem stają się jednym z największych wyzwań finansowych związanych z pandemicznymi kontraktami.

W kolejnych tygodniach sąd ma rozpocząć analizę stanowisk stron, a dalsze losy sprawy będą zależeć od wyników negocjacji i decyzji brukselskiego wymiaru sprawiedliwości. Niezależnie od ostatecznego rozstrzygnięcia, proces może stać się jednym z najgłośniejszych sporów międzynarodowych dotyczących zakupów szczepionek w Europie.

