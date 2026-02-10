Nowy rok, wyższe stawki w Sejmie. Tyle dziś trafia do kieszeni posłów

Początek 2026 r. przyniósł kolejne zmiany w wynagrodzeniach i dodatkach wypłacanych parlamentarzystom. Jak informuje wtorkowe wydanie Rzeczpospolita, od 1 stycznia wzrosło kilka kluczowych świadczeń przysługujących posłom. Mimo podwyżek część z nich otwarcie przyznaje, że nadal uważa swoje zarobki za niewystarczające.

Wyższy ryczałt

Jedną z najnowszych decyzji jest podniesienie ryczałtu mieszkaniowego dla parlamentarzystów, którzy nie posiadają lokalu w Warszawie. Od początku roku kwota ta wynosi 4,7 tys. zł miesięcznie, podczas gdy wcześniej było to 4,5 tys. zł. Co istotne, zmiana obowiązuje z mocą wsteczną od 1 stycznia. Pod koniec stycznia odpowiednie zarządzenie w tej sprawie wydał szef Kancelarii Sejmu.

Jak podkreśla gazeta, to jedynie fragment szerszego pakietu podwyżek. Od stycznia wzrosły również podstawowe wynagrodzenia posłów oraz przysługujące im diety. Aktualnie uposażenie poselskie wynosi 13,9 tys. zł brutto, a dieta parlamentarna 4,3 tys. zł. Rok wcześniej było to odpowiednio 13,5 tys. zł oraz 4,2 tys. zł. Łącznie oznacza to wzrost miesięcznych świadczeń o około 530 zł.

Według „Rzeczpospolitej” źródłem tych zmian jest podniesienie tzw. kwoty bazowej zapisanej w ustawie budżetowej. W efekcie wyższe wynagrodzenia od początku roku otrzymują nie tylko posłowie, lecz także inni najważniejsi przedstawiciele życia politycznego.

Więcej na biura

Na tym lista podwyżek się nie kończy. W ostatnich dniach zwiększono również ryczałt przeznaczony na prowadzenie biur poselskich, także z wyrównaniem od stycznia. Środki te służą m.in. do opłacania czynszów, wynagrodzeń pracowników czy kosztów podróży. Obecnie miesięczny ryczałt na biuro wynosi 25 tys. zł, czyli o 1,7 tys. zł więcej niż w 2023 r. i o 2,8 tys. zł więcej niż w 2022 r.

Dodatkowo wzrosła roczna pula środków przeznaczonych na noclegi hotelowe posłów. Limit ten podniesiono z 7,6 tys. zł do 10 tys. zł rocznie. Jak zauważa gazeta, była to kwota niezmieniana od wielu lat, a jej aktualizacja wpisuje się w szerszy trend wzrostu parlamentarnych świadczeń.

