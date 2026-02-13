Inflacja najniższa od lat. Jest nowy odczyt GUS

Główny Urząd Statystyczny opublikował najnowsze dane dotyczące inflacji. W styczniu ceny towarów i usług konsumpcyjnych były wyższe o 2,2 proc. w ujęciu rocznym oraz o 0,6 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem.

Odczyt okazał się wyższy od rynkowego konsensusu w przypadku inflacji rocznej, który wynosił 1,9 proc. Z kolei dynamika miesięczna była zgodna z oczekiwaniami i wyniosła 0,6 proc.

Inflacja najniższa od wiosny 2024 roku

Styczniowy wskaźnik 2,2 proc. oznacza najniższy poziom inflacji od marca 2024 roku. W grudniu roczna dynamika cen wynosiła 2,4 proc., co było najniższym wynikiem od kwietnia 2024 roku. Nowe dane potwierdzają więc kontynuację trendu spadkowego.

W ocenie ekonomistów na niższą dynamikę cen złożyła się kumulacja kilku czynników. Wśród nich wymieniono dalsze hamowanie inflacji cen żywności, pogłębienie spadków cen paliw, umiarkowany wzrost cen nośników energii oraz wyraźne wyhamowanie inflacji bazowej.

Znaczenie miał również silny złoty oraz tani import z Chin, które ograniczały presję cenową w gospodarce.

Coraz bliżej celu

Spadki cen paliw wpisują się w szerszy kontekst zmian na rynkach surowcowych. Notowania ropy naftowej kształtują się na poziomie około 65,198 USD, a ropa Brent na poziomie 70,043 USD. Kontrakty na gaz ziemny wynoszą około 3,0814 USD za MMBtu, przy miesięcznej zmianie rzędu -9,73 proc. W Europie gaz TTF notowany jest w okolicach 32,74, przy rocznej zmianie -41,58 proc. Takie poziomy cen surowców energetycznych sprzyjają ograniczaniu presji inflacyjnej.

Najnowsze dane GUS pokazują, że proces dezinflacji postępuje, a inflacja w Polsce zbliża się do celu NBP. W połączeniu z czynnikami zewnętrznymi, w tym sytuacją na światowych rynkach surowców, może to mieć istotne znaczenie dla przyszłych decyzji w sprawie stóp procentowych.

