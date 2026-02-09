600 plus dla Tuska i Kaczyńskiego. Zmiany od marca

Jak już informowaliśmy, Główny Urząd Statystyczny (GUS) poinformował, że realny wzrost wynagrodzeń w 2025 roku wyniósł 5,5 proc. Był to ostatni brakujący element potrzebny do wyliczenia marcowych podwyżek emerytur i rent (realny wzrost płac to druga – obok średniorocznej inflacji – składowa wskaźnika waloryzacji). W efekcie wraz z początkiem marca świadczenia wzrosną o 5,3 proc. Dane te są pozytywnym zaskoczeniem, gdyż wcześniejsze prognozy mówiły o wzroście na poziomie niespełna 4,90 proc. Z drugiej strony tegoroczna waloryzacja i tak będzie najniższa od lat podczas gdy – w związku z wysoką inflacją – w 2023 roku było to aż 14,8 proc., a rok później 12,12 proc.

Marcowa waloryzacja. Tyle zyskają Tusk i Kaczyński

Ile na waloryzacji zyskają najważniejsi polscy politycy, którzy już jakiś czas temu osiągnęli wiek emerytalny? Jarosław Kaczyński – jak pokazuje jego oświadczenie majątkowe – pobiera emeryturę w wysokości ok. 11 tys. zł brutto. Jak wylicza “Fakt” po marcowej waloryzacji 76 – letni polityk zyska ok. 580 zł brutto. To jednak nie wszystko, bowiem dla osób, które przekroczyły 75. rok życia przewidziano również dodatek pielęgnacyjny, którego wysokość od przyszłego miesiąca wzrośnie z dotychczasowych 348,22 zł do 366,67 zł. Prezes Prawa i Sprawiedliwości otrzyma również 13. emeryturę, która wypłacana jest każdej osobie pobierającej świadczenie z ZUS. W tym roku dodatek ten wyniesie 1978,49 zł brutto.

Nieco więcej niż Jarosław Kaczyński zyska jego polityczny rywal. Donald Tusk poza świadczeniem z ZUS pobiera również zagraniczną emeryturę. Z analizy oświadczeń majątkowych wynika, że emerytura premiera wynosi ok. 11,7 tys. zł brutto. Marcowa waloryzacja podniesie jego świadczenie o ok. 620 zł miesięcznie. Szef rządu – podobnie jak prezes PiS – może liczyć również na „trzynastkę”.

