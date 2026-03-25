Ta grupa zyska przywileje emerytalne? Ważna deklaracja

Podczas posiedzenia sejmowej komisji kultury przedstawiciele resortu kultury poinformowali o propozycji wprowadzenie do systemu emerytalnego nowej uprzywilejowanej grupy zawodowej. Chodzi o tancerzy.

Założenia projektu ustawy o zabezpieczeniu emerytalnym tancerzy przedstawiła Aleksandra Jagiełło-Skupińska, zastępczyni dyrektora Departamentu Narodowych Instytucji Kultury w resorcie kultury.

– Zajmujemy się tą kwestią już od długiego czasu. Generalnie tancerze zawodowi, osoby, które rzeczywiście są poddane ogromnemu wysiłkowi w swojej dość krótkiej karierze scenicznej, byli do 2009 r. objęci możliwością przejścia na wcześniejszą emeryturę – przypomniała Jagiełło-Skupińska.

Emerytury pomostowe dla tancerzy?

Przedstawicielka resortu kultury wskazywała, że w późniejszych latach stało się problemem kontynuowanie kariery po osiągnięciu 45. roku życia.

– Były różne wysiłki poprawienia tej sytuacji. Jeśli chodzi o rozwiązanie częściowe, to Narodowy Instytut Muzyki i Tańca (NIMiT) posiada program reorientacji zawodowej tancerzy, podczas którego tancerze pod koniec swojej ścieżki scenicznej mogą zastanowić się, w jaki sposób chcą zmienić swoja karierę na dalsze lata, gdy już nie będą mogli pracować na scenie – mówiła Jagiełło-Skupińska, dodając, że cały czas w środowisku były oczekiwania, żeby w jakiś sposób zabezpieczenie emerytalne przywrócić.

Jagiełło-Skupińska przypomniała o senackim projekcie nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o emeryturach pomostowych. Zakładał on możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę tancerzom w wieku 40-45 lat (odpowiednio kobietom i mężczyznom) po 20 latach pracy. Przedstawicielka resortu kultury przyznała, że projekt nie ma w tej chwili szansy powodzenia.

– Niestety, z różnych względów prace nie posuwały się do przodu. I w ostatnich tygodniach, miesiącach w wyniku rozmów ministry Cienkowskiej z ministrą Dziemianowicz-Bąk powstał pomysł na emerytury pomostowe, uprzywilejowane dla tancerzy, którzy są osobami pracującymi w szczególnych warunkach – powiedziała Jagiełło-Skupińska.

Zmiany miałyby dotyczyć istniejących już tzw. „pomostówek”, gdzie tancerze zawodowi są już uznani jako osoby pracujące w szczególnych warunkach. Chodzi o to aby zamiast przejść na emeryturę pomostową w wieku 50 i 60 lat, mogli starać się o przejście na nią w wieku 40 i 45 lat.

– Założenia są takie, żeby było zaświadczenie lekarskie o niemożliwości wykonywania zawodu oraz odpowiedni staż sceniczny. Prawdopodobnie 15 lat – mówiła zastępczyni dyrektora Departamentu Narodowych Instytucji Kultury.

Polacy sceptyczni

Zastępca dyrektora Departamentu Ubezpieczeń Społecznych w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Sebastian Kamiński przypomniał, że obecnie jedynym procedowanym projektem jest wspomniany senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz ustawy o emeryturach pomostowych. Resort przygotował negatywne stanowisko do tego projektu, które zostało przekazane na stały komitet Rady Ministrów. Rada Ministrów jeszcze go nie przyjęła.

O główne założenie tamtego projektu zapytaliśmy przed rokiem Polaków. Z sondażu SW Research dla „Wprost" wynika, że co czwarty respondent (27,2 proc.) uważa, że tancerze powinni mieć możliwość przechodzenia na emeryturę już w wieku 40 lat. 42 proc. ankietowanych nie podoba się ta propozycja, a nieco ponad 30 proc. respondentów nie ma zdania w tej sprawie.

