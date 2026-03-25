Wielkanocny prezent dla seniorów. Dostaną dwa przelewy

Na dniach minie miesiąc od przeprowadzenia tegorocznej waloryzacji rent i emerytur. Przypomnijmy, że w tym roku podwyżka wyniosła 5,3 proc., wskutek czego minimalna emerytura wzrosła z dotychczasowych 1878,91 do 1978,49 zł brutto.

Emeryci dostaną dwa przelewy przed świętami

Większość seniorów otrzymała już podwyższone świadczenia. Dziennik.pl zwraca uwagę na grupę osób, których termin wypłat przypada 6. dnia miesiąca. W kwietniu wypada w tym dniu Poniedziałek Wielkanocny. Jako że Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wypłaca świadczenia wyłącznie w dni robocze, to wspomniana grupa otrzyma emeryturę w piątek 3 kwietnia, czyli tuż przed świętami.

Dobrych wiadomości jest więcej. Tradycyjnie w kwietniu wypłacone zostaną również 13. emerytury. Świadczenie trafia do seniorów w tym samym terminie co zwykła emerytura. To oznacza, że duża część osób dostanie dwa przelewy tuż przed Wielkanocą.

Przypomnijmy, że wysokość „trzynastki” jest równa kwocie minimalnej emerytury (wspomniane 1978,49 zł brutto).

Uprawnieni do otrzymania 13. emerytury są:

emeryci z ZUS, w tym osoby pobierające emerytury powszechne,

renciści, w tym renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne i socjalne,

osoby pobierające świadczenia lub zasiłki przedemerytalne,

emeryci i renciści z KRUS,

osoby korzystające z nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych oraz świadczeń dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych.

Z wypłat dodatku wykluczono trzy grupy seniorów:

osoby pobierające wcześniejszą emeryturę, których świadczenie jest zawieszone z powodu przekroczenia limitu dodatkowych dochodów (130 proc. przeciętnej pensji),

sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku, których uposażenie pochodzi ze Skarbu Państwa, a nie z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

utytułowanych sportowców pobierających tzw. emeryturę olimpijską, w tym laureatów igrzysk olimpijskich, paraolimpijskich i igrzysk osób niesłyszących – ich świadczenie wypłaca Ministerstwo Sportu i Turystyki.

