Orlen uruchomił nowe złoża gazu. To może wzmocnić krajowe wydobycie na lata

Orlen uruchomił produkcję gazu ziemnego z nowych odwiertów na dwóch złożach: Jastrzębiec w województwie lubelskim oraz Sierosław w Wielkopolsce. Jak poinformował koncern, obie inwestycje mają łącznie dostarczyć około 140 mln metrów sześciennych gazu już w pierwszym roku działania. Według spółki wydobycie z tych lokalizacji ma być prowadzone przez kilkanaście lat.

W komunikacie podkreślono, że uruchomienie produkcji na nowych odwiertach to kolejny etap realizacji Strategii Orlen 2035. Zakłada ona systematyczne zwiększanie własnego wydobycia gazu ziemnego. Członek zarządu Orlenu ds. upstream Wiesław Prugar zaznaczył, że spółka konsekwentnie poprawia efektywność prowadzonych prac wydobywczych.

Produkcja gazu Orlen rośnie dzięki nowym odwiertom

Przedstawiciel koncernu zwrócił uwagę, że Orlen wykorzystuje między innymi mobilne instalacje produkcyjne oraz już istniejącą infrastrukturę. Ma to pozwalać na ograniczanie kosztów i sprawne włączanie nowych zasobów do systemu wydobywczego. Według spółki właśnie takie działania wspierają dalszy rozwój krajowej produkcji gazu.

Jednym z uruchomionych projektów jest złoże Sierosław, położone na pograniczu gmin Tarnowo Podgórne i Dopiewo w Wielkopolsce. Zagospodarowany tam odwiert Sierosław 2H ma umożliwić wydobycie około 40 mln metrów sześciennych gazu zaazotowanego rocznie, co odpowiada ponad 213 tys. BOE.

Produkcja gazu Orlen w Wielkopolsce i na Lubelszczyźnie

Szacowane zasoby całego złoża Sierosław wynoszą około 900 mln metrów sześciennych gazu ziemnego zaazotowanego, czyli około 4,7 mln boe. Taka wielkość zasobów ma pozwolić na eksploatację złoża przez kolejnych kilkanaście lat.

Drugą inwestycją jest złoże Jastrzębiec, położone na granicy gmin Tarnogród i Kuryłówka w powiecie biłgorajskim. W tej lokalizacji do produkcji włączono pięć nowych odwiertów. W okresie najwyższego wydobycia mają one zwiększyć krajową produkcję gazu o około 100 mln metrów sześciennych rocznie, co odpowiada około 645 tys. boe.

Produkcja gazu Orlen ma wspierać strategię do 2035 roku

Zasoby złoża Jastrzębiec są szacowane na blisko 1 mld metrów sześciennych gazu ziemnego, czyli około 6,5 mln boe. Jak wskazano, przy uwzględnieniu naturalnego spadku wydobycia w czasie pozwoli to na eksploatację tego złoża przez następnych kilkanaście lat.

Orlen przypomniał również, że jest największym koncernem paliwowo-energetycznym w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka posiada aktywa wydobywcze w ośmiu krajach na czterech kontynentach. Na koniec 2025 roku jej zasoby węglowodorów były szacowane na 1 242 mln boe, z czego około 75 proc. stanowił gaz ziemny. W Polsce koncern posiadał 673,3 mln boe takich zasobów, a poza krajem m.in. w Norwegii, Kanadzie, Pakistanie i na Litwie.

