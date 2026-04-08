Orlen znów zmienił ceny paliw. Kierowcy zobaczyli dwa zupełnie różne ruchy

Orlen ponownie zmienił hurtowe ceny paliw. Tym razem koncern podniósł cenę benzyny bezołowiowej Eurosuper 95, a jednocześnie obniżył cenę oleju napędowego Ekodiesel. Z danych publikowanych przez spółkę wynika, że środowa korekta objęła dwa podstawowe paliwa i była kolejną zmianą w krótkim czasie.

Według aktualnego cennika hurtowego benzyna bezołowiowa Eurosuper 95 kosztuje 5505 zł za metr sześcienny, co oznacza wzrost o 55 zł. Z kolei olej napędowy Ekodiesel kosztuje 6950 zł za metr sześcienny, czyli o 38 zł mniej niż wcześniej.

Hurtowe ceny paliw Orlen znów się zmieniły

To kolejna korekta po zmianach z 3 kwietnia. Wtedy Orlen podniósł ceny obu paliw. Cena benzyny 95 wzrosła z 5433 zł do 5450 zł za metr sześcienny, czyli o 17 zł, natomiast cena oleju napędowego skoczyła z 6771 zł do 6988 zł za metr sześcienny, a więc aż o 217 zł.

Na rynek paliw wpływała w ostatnim czasie sytuacja na Bliskim Wschodzie. Po ataku USA i Izraela na Iran z 28 lutego wzrosły światowe notowania ropy naftowej oraz paliw gotowych. To z kolei przełożyło się na ceny detaliczne na stacjach, również w Polsce.

Hurtowe ceny paliw Orlen a limity na stacjach

W odpowiedzi na drożejące paliwa rząd ponad tydzień temu uruchomił czasowy pakiet regulacji „Ceny Paliwa Niżej”. Od 31 marca na wszystkich stacjach w kraju obowiązują ceny maksymalne. Z opublikowanego obwieszczenia Ministra Energii wynika, że w środę limit ceny litra benzyny bezołowiowej 95 z VAT wynosi 6,21 zł, benzyny 98 z VAT 6,82 zł, a oleju napędowego z VAT 7,87 zł.

Oznacza to, że maksymalne ceny paliw pozostały takie same jak w dniach od 4 do 7 kwietnia. Dla porównania, pierwszego dnia obowiązywania tych regulacji, czyli 31 marca, litr benzyny 95 kosztował maksymalnie 6,16 zł, benzyny 98 – 6,76 zł, a oleju napędowego – 7,60 zł.

Hurtowe ceny paliw Orlen a mocny spadek cen ropy

Obowiązujące przepisy przewidują, że Ministerstwo Energii codziennie w dni robocze publikuje maksymalne ceny paliw, które zaczynają obowiązywać następnego dnia po ogłoszeniu ich w Monitorze Polskim. Jeśli ceny są publikowane przed dniami wolnymi, pozostają w mocy do najbliższego dnia roboczego włącznie. Cena maksymalna jest wyliczana na podstawie średniej ceny hurtowej na rynku krajowym, powiększonej o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową 0,30 zł za litr oraz VAT.

Jednocześnie maklerzy wskazują, że w środę ceny ropy naftowej mocno spadają po tym, jak prezydent USA Donald Trump poinformował o zgodzie na pakistańską propozycję dwutygodniowego zawieszenia broni w konflikcie z Iranem. Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na maj kosztuje 96,20 dol. i jest tańsza o 14,83 proc., a ropa Brent na czerwiec została wyceniona na 94,46 dol. za baryłkę, niżej o 13,55 dol. Analitycy podkreślają, że po porozumieniu tanieją także produkty rafinowane, a europejskie kontrakty na olej napędowy spadły nawet o 23 proc. najmocniej od ponad czterech lat.

