Polacy odstawili alkohol? Opublikowano wymowne dane

Polacy z roku na rok ograniczają zakup alkoholu. Potwierdza to najnowsze badanie Shopfully Poland, którego wyniki prezentuje „Rzeczpospolita”.

Co 4. Polak nie kupił alkoholu na Wielkanoc

W badaniu zapytano konsumentów, ile chcą wydać na alkohol z okazji świąt wielkanocnych, a później zweryfikowano to pytając, ile faktycznie wydali. 22,3 proc. zadeklarowało, że nie wyda ani grosza na ten cel. Brak takich wydatków potwierdził po świętach niemal identyczny odsetek badanych.

– Na uwagę zasługuje niemal identyczny odsetek osób, które nie wydały nic na alkohol lub go nie spożywały: 22,3 przed świętami i 22,4 proc. po ich zakończeniu. To pokazuje stabilność postaw. Decyzje o rezygnacji z alkoholu są najczęściej podejmowane wcześniej i nie ulegają zmianie pod wpływem atmosfery świątecznej – komentuje Robert Biegaj z Shopfully Poland.

Największa grupa badanych (21,6 proc.) przeznaczyła w tym roku na alkohol od 50 do 100 zł. Niewiele mniej, bo 16,3 proc. wydało od 100 do 150 zł. Marginalna grupa zadeklarowała wydatki powyżej 500 zł (1,2 proc.).

Spada sprzedaż piwa

Eksperci zwracają uwagę, że sezonowość sprzedaży alkoholu ulega wyraźnemu spłaszczeniu. Okresy świąteczne, które jeszcze niedawno generowały istotne wzrosty sprzedaży, dziś mają znacznie mniejszy wpływ na rynek.

– Święta przestają być impulsem do zwiększonych zakupów alkoholu. Co więcej, podobne zjawisko można zaobserwować również w innych segmentach rynku spożywczego. Wynika to przede wszystkim ze zmiany stylu życia konsumentów: jemy lżej, zdrowiej i bardziej świadomie. Święta coraz częściej postrzegane są jako czas relaksu, budowania relacji i aktywnego wypoczynku, a nie nadmiernej konsumpcji – podkreśla Joanna Dolęga-Semczuk, członek zarządu firmy Henkell Freixenet Polska.

Wśród napojów alkoholowych najgłębszy spadek sprzedaży odnotowuje piwo, którego konsumpcja od 2019 roku zmniejszyła się już o ok. 20 proc. Tylko w ubiegłym roku sprzedaż piwa alkoholowego spadła o ponad 6 proc. Rośnie za to sprzedaż piwa bezalkoholowego, w zeszłym roku odnotowano wzrost o 3 proc. Szacuje się, że rynek ten jest wart już 2 mld zł.

Czytaj też:

Zakaz sprzedaży alkoholu uderzył w restauracje sejmowe. Ponad 100 tys. zł stratyCzytaj też:

Top 5 najmocniej drożejących produktów w sklepach. Lider może zaskakiwać