ZUS wydał pilny komunikat. Chodzi o „program emerytalny”

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wydał komunikat, w którym ostrzega przed oszustami podszywającymi się pod pracowników instytucji, a następnie wysyłają SMS-y z prośbą o wpłatę pieniędzy na wskazane konto bankowe.

ZUS ostrzega przed oszustami

– Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zgłosił się starszy mężczyzna. Senior odebrał telefon od osoby, która podawała się za pracownika ZUS. Oszust namawiał mężczyznę do przystąpienia do „programu emerytalnego” i w ten sposób zwiększenia swojej emerytury. Opłata za tę usługę wynosiła 800 zł. Klient otrzymał następnie dwa SMS-y z potwierdzeniem rejestracji w programie i przypomnieniem o płatności – czytamy w komunikacie.

Zakład apeluje do seniorów o zachowanie szczególnej ostrożności podczas rozmów telefonicznych. Informacje przekazywane w ten sposób mogą być wykorzystane na ich niekorzyść. Instytucja przypomina, że kontaktuje się elektronicznie lub sms-owo jedynie z tymi klientami, którzy mają konto na eZUS i wybrali ten sposób kontaktu.

ZUS wskazuje, że w ostatnich latach widoczne są wzmożone działania grup przestępczych i oszustów wykorzystujących różne kanały komunikacji i narzędzia AI.

– Sztuczna inteligencja pozwala na kreowanie serwisów i komunikatów łudząco przypominających treści oficjalne czy też podszywających się pod osobę, którą zna ktoś, kogo atakują oszuści. Osoby dzwoniące często starają się wymusić na potencjalnych ofiarach decyzje, mówią, że jest mało czasu, grożą utratą pieniędzy itp. To powinno wzbudzić dodatkową czujność – podkreśla instytucja.

W sytuacji, gdy ktoś odbiera tego typu telefon i ma wątpliwości co do tożsamości osoby, która podaje się za pracownika ZUS, można ją sprawdzić kontaktując się z najbliższą placówką lub Centrum Kontaktu Klientów pod numerem 22 560 16 00 lub adresem mailowym [email protected].

