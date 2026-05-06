Gigant technologiczny bije rekordy. Akcje wystrzeliły w górę

Giełdowa wartość Samsung Electronics przekroczyła poziom biliona dolarów. To historyczny moment dla spółki, której akcje wzrosły o ponad 15 proc. Silny wzrost jest efektem bardzo dobrych wyników finansowych oraz rosnącego zapotrzebowania na technologie związane ze sztuczną inteligencją.

Samsung stał się drugą firmą z Azji, która osiągnęła taką wycenę. Wcześniej podobny poziom osiągnął TSMC. Według danych FactSet bariera biliona dolarów została przekroczona już pod koniec lutego, jednak to ostatnia sesja giełdowa przyniosła największy skok.

Rekordowe wyniki

Największy wpływ na wzrost notowań miały wyniki finansowe spółki. W pierwszym kwartale zysk operacyjny wzrósł ponad ośmiokrotnie, a przychody osiągnęły rekordowy poziom.

Co istotne, wynik wypracowany w pierwszych trzech miesiącach roku był wyższy niż zysk za cały poprzedni rok. To wyraźnie poprawiło nastroje inwestorów po wcześniejszych spadkach na azjatyckich rynkach.R

Rozmowy i rynek chipów

Dodatkowym impulsem dla rynku były informacje o rozmowach Apple z Samsungiem oraz Intelem. Dotyczą one potencjalnej produkcji chipów w Stanach Zjednoczonych.

Taki ruch miałby pomóc Apple uniezależnić się od obecnych dostawców, a dla Samsunga oznaczałby nowe możliwości biznesowe w strategicznym segmencie półprzewodników.S

Sztuczna inteligencja napędza rynek

Boom na sztuczną inteligencję wpływa na cały sektor technologiczny. Akcje konkurencyjnej firmy SK Hynix również wzrosły o kilkanaście procent.

Główny indeks giełdy w Seulu, Kospi, zyskał ponad 5 proc. i po raz pierwszy przekroczył poziom 7000 punktów. Wzrosty są bezpośrednio powiązane z rosnącym zapotrzebowaniem na zaawansowane komponenty.

Pamięci i niedobory

Kluczowym źródłem przychodów Samsunga są pamięci o wysokiej przepustowości (HBM). Firma rozpoczęła masową produkcję szóstej generacji tych układów, które mają znaczenie dla rozwoju sztucznej inteligencji, m.in. w rozwiązaniach tworzonych przez Nvidia.

Analitycy wskazują na duże niedobory pamięci DRAM i NAND. Wynikają one z rosnących potrzeb związanych z AI, która wymaga wysokiej przepustowości i dużej ilości danych.

Rynek i perspektywy

Eksperci podkreślają, że budowa nowych fabryk półprzewodników trwa nawet kilka lat, co ogranicza podaż w krótkim okresie. To sprzyja utrzymaniu wysokich cen i stabilnych zysków producentów.

Mimo silnej konkurencji inwestorzy koncentrują się na rentowności. W ostatnim czasie tradycyjne pamięci DRAM przynosiły wyższe marże niż nowoczesne układy HBM, co dodatkowo wzmacnia wyniki finansowe spółki.

Czytaj też:

Rekordowy podatek w historii. Rodzina prezesa Samsunga zapłaciła miliardy