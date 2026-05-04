Rekordowy podatek w historii. Rodzina prezesa Samsunga zapłaciła miliardy

Rodzina zmarłego prezesa Lee Kun-hee zakończyła jeden z największych procesów podatkowych w historii. Spadkobiercy związani z Samsung zapłacili łącznie około 12 bilionów wonów, czyli blisko 8 miliardów dolarów podatku spadkowego.

To rekordowa kwota nie tylko w Korei Południowej, ale także jedna z najwyższych na świecie.

Rekordowy podatek spadkowy Samsung – pięć lat spłat

Proces regulowania zobowiązań wobec państwa trwał aż pięć lat. Rodzina podkreśliła, że płacenie podatków jest naturalnym obowiązkiem obywateli.

Aby zebrać tak ogromne środki, spadkobiercy sprzedawali akcje powiązanych spółek, korzystali z dywidend oraz zaciągali kredyty. Był to skomplikowany proces finansowy, który przez lata przyciągał uwagę rynków.

Majątek wart miliardy dolarów

Podatek naliczono od majątku szacowanego na około 26 bilionów wonów, czyli ponad 17 miliardów dolarów. W jego skład wchodziły udziały w spółkach, nieruchomości oraz wyjątkowa kolekcja dzieł sztuki.

Część zbiorów – w tym prace takich artystów jak Claude Monet czy Pablo Picasso – została przekazana instytucjom publicznym w Korei.

Rodzina zdecydowała się również przekazać około 1 bilion wonów na wsparcie systemu ochrony zdrowia.

Najwyższe stawki podatku na świecie

Korea Południowa należy do krajów z najwyższymi podatkami spadkowymi. Stawka wynosi tam aż 50 proc., co znacząco wpływa na sposób dziedziczenia dużych majątków.

Zapłacona przez rodzinę kwota odpowiadała nawet około 150 proc. całkowitych wpływów państwa z podatku spadkowego w jednym roku, co pokazuje skalę całej operacji.

Samsung zachował kontrolę nad firmą

Rynek obawiał się, że konieczność spłaty tak ogromnego podatku doprowadzi do utraty kontroli nad koncernem przez rodzinę założycieli.

Ostatecznie obecny prezes Lee Jae-yong (znany także jako Jay Y. Lee) utrzymał pozycję, finansując swoją część zobowiązań głównie z dywidend i kredytów.

Historia ta pokazuje, jak ogromne znaczenie mają podatki spadkowe dla globalnych gigantów i jak mogą wpływać na przyszłość największych firm technologicznych świata.

