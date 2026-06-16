Tym razem niezbyt dobre wieści ws. inflacji. Jest komunikat NBP

Narodowy Bank Polski (NBP) przedstawił we wtorek dane dotyczące inflacji bazowej. To wskaźnik przedstawiający ceny po wyłączeniu cen energii i żywności.

Inflacja bazowa wyniosła w maju 3,1 proc. rok do roku, wobec 3 proc. miesiąc wcześniej. To najwyższy odczyt od października ubiegłego roku.

Inflacja bazowa znów w górę

W relacji rok do roku inflacja:

po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła 2,8 proc., wobec 2,9 proc. miesiąc wcześniej;

• po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 3,3 proc., wobec 3,0 proc. miesiąc wcześniej;

• po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 3,1 proc., wobec 3,0 proc. miesiąc wcześniej;

• tzw. 15-proc. średnia obcięta, która eliminuje wpływ 15 proc. koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice, wyniosła 3,3 proc., wobec 3,0 proc. miesiąc wcześniej.

Przypomnijmy, że w poniedziałek Główny Urząd Statystyczny (GUS) poinformował, że inflacja konsumencka wyniosła w maju wyniosła 3,1 proc. rok do roku, wobec 3,2 proc. miesiąc wcześniej. W relacji miesiąc do miesiąca ceny spadły średnio o 0,3 proc.

– W porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wyższe ceny m.in. w zakresie: użytkowania mieszkania lub domu, zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną, gaz i inne paliwa (o 5,0%), transportu oraz rekreacji, sportu i kultury (po 5,6%), zdrowia (o 5,1%), napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 6,4%), restauracji i usług zakwaterowania, jak również informacji i komunikacji (po 4,5%) podniosły wskaźnik odpowiednio o: 1,01 p. proc., 0,56 p. proc., 0,34 p. proc., 0,32 p. proc., 0,31 p. proc., 0,25 p. proc. i 0,22 p. proc. Niższe ceny w zakresie odzieży i obuwia (o 3,4%) oraz wyposażenia mieszkania i prowadzenia gospodarstwa domowego (o 0,9%) obniżyły wskaźnik odpowiednio o 0,13 p. proc i 0,05 p. proc. – poinformował GUS.

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