Sejm zdecydował. Ta grupa zawodowa może przestać płacić PIT

Sejm uchwalił ustawę przewidującą zerowy PIT dla marynarzy oraz osób pracujących na statkach obsługujących sektor offshore. Nowelizacja ma zwiększyć konkurencyjność polskiej żeglugi i wprowadza także szereg zmian dotyczących opodatkowania przedsiębiorstw oraz warunków pracy na morzu.

Zerowy PIT dla marynarzy coraz bliżej

Za przyjęciem ustawy głosowało 431 posłów, a czterech wstrzymało się od głosu. Teraz dokument trafi do Senatu, a następnie będzie czekał na zakończenie procesu legislacyjnego.

Nowe przepisy przewidują zwolnienie z podatku dochodowego dla marynarzy oraz osób zatrudnionych na jednostkach obsługujących branżę offshore. Preferencyjne rozwiązania mają obejmować nie tylko statki pływające pod polską banderą, ale również jednostki zarejestrowane w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Zmiany także dla przedsiębiorstw żeglugowych

Nowelizacja przewiduje również możliwość rozliczania się przez przedsiębiorstwa żeglugowe podatkiem tonażowym zamiast podatku dochodowego od osób prawnych. Z rozwiązania będą mogli korzystać zarówno armatorzy, jak i podmioty zarządzające statkami.

Przepisy wejdą jednak w życie dopiero po uzyskaniu pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej dotyczącej zgodności planowanej pomocy publicznej z zasadami rynku wewnętrznego.

Nowe obowiązki armatorów

Ustawa wdraża także zmiany wynikające z poprawek do Konwencji o pracy na morzu z 2006 roku. Na armatorów zostaną nałożone dodatkowe obowiązki związane z warunkami pracy załóg.

Przewidziano m.in. obowiązek zapewnienia marynarzom dostępu do internetu, odpowiedniej odzieży roboczej, bezpłatnych posiłków i wody pitnej. Zmiany obejmują również wyposażenie statków w leki i wyroby medyczne oraz stworzenie mechanizmów ułatwiających uzupełnianie apteczek okrętowych.

Większa ochrona pracowników

Nowelizacja wzmacnia także zabezpieczenie finansowe członków załóg. Armatorzy będą zobowiązani do zapewnienia środków na pokrycie kosztów leczenia oraz wypłaty wynagrodzenia w okresie niezdolności marynarza do pracy.

Jeżeli ustawa zakończy cały proces legislacyjny i uzyska wymaganą zgodę Komisji Europejskiej, nowe przepisy mają poprawić atrakcyjność prowadzenia działalności pod polską banderą oraz zwiększyć konkurencyjność krajowego sektora żeglugowego.

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