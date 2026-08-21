„Mocne wejście polskiej gospodarki…”. Minister komentuje najnowsze dane

W czwartek Główny Urząd Statystyczny (GUS) przedstawił serię danych gospodarczych. Okazuje się, że w lipcu przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 9509,02 zł brutto. To o 6,8 proc. więcej niż przed rokiem. W relacji do czerwca br. nastąpił wzrost o 1,1 proc., co oznacza, że w poprzednim miesiącu Polacy zarabiali więcej niż w lipcu 2025 roku, a także więcej niż miesiąc wcześniej. Zwraca również uwagę fakt, iż lipiec był kolejnym miesiącem, w którym podwyżki znacząco przewyższały tempo wzrostu cen (inflacja konsumencka w zeszłym miesiącu wyniosła 3 proc. rok do roku).

GUS podał również, że w lipcu przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6378,9 tys. etatów. To spadek o 0,8 proc. w relacji do analogicznego okresu 2025 roku, a zarazem wzrost o 0,1 proc. względem czerwca tego roku.

W czwartek poinformowano też, że w lipcu produkcja sprzedana przemysłu była o 5,1 proc. wyższa niż przed rokiem, a po wyeliminowaniu czynników sezonowych odnotowano jej wzrost o 4,2 proc. rok do roku.

„Mocne wejście polskiej gospodarki w drugie półroczne”. Minister o najnowszych danych

Do najnowszych danych GUS odniósł się minister finansów i gospodarki. Andrzej Domański zwraca uwagę, że są one lepsze niż wskazywały wcześniejsze prognozy. – Mocne wejście polskiej gospodarki w drugie półrocze. Produkcja przemysłowa +5,1%, płace +6,8% – oba wyniki powyżej prognoz. Wynagrodzenia w Polsce dynamicznie rosną dlatego reformujemy PIT, by większa część tych pieniędzy zostawała w portfelach Polaków. Po prostu – napisał na platformie X szef resortu finansów.

Przypomnijmy, że Domański wraz z premierem Donaldem Tuskiem poinformowali w środę o planowanych zmianach w podatkach. Zakładają one m.in. że 12 proc. stawka PIT będzie obowiązywać do 130 tys. zł, a nie jak dotychczas do 120 tys. zł. Z kolei osoby zarabiające od 130 do 150 tys. zł obowiązywać będzie nowa stawka 24 proc. Najwyższą, 32 proc. stawkę zapłacą zarabiający powyżej 150 tys. zł rocznie.

– Dla tych, którzy przekroczą 130 tys. zł, osiągną zarobek między 130 a 150 tys. zł – mówimy cały czas o płatnikach PIT-u – przygotowaliśmy stawkę 24 proc. A więc nie dość że nie wchodzimy na drugi próg podatkowy przy 120 tys. zł, dopiero przy 130 tys. zł, to wtedy kiedy przekraczamy 130 tys. zł, nie łapiemy się na ten najwyższy 32 proc., tylko będziemy mieli 24 proc. – wyjaśniał premier.

Z szacunków przedstawionych przez ministra finansów i gospodarki wynika, że na zmianie skorzysta ok. 3,5 mln podatników. Jeśli propozycja przejdzie przez parlament i uzyska akceptację prezydenta, będzie obowiązywała od 2027 roku.

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