Inflacja znów w górę. GUS podał najnowsze dane

Główny Urząd Statystyczny (GUS) przedstawił w poniedziałek szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu. Ze wstępnych danych wynika, że inflacja konsumencka wyniosła w tym miesiącu 3,4 proc. rok do roku wobec 3 proc. miesiąc wcześniej. W relacji miesiąc do miesiąca nastąpił wzrost o 0,4 proc.

– W sierpniu 2026 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych wg szybkiego szacunku były wyższe rok do roku o 3,4% (wskaźnik cen 103,4), a w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,4% (wskaźnik cen 100,4) – czytamy w komunikacie zamieszczonym przez GUS.

Inflacja w sierpniu. Paliwa znów przyczyniły się do wzrostu

Wstępne dane za sierpień okazują się wyższe niż prognozy ekspertów. Konsensus rynkowy wynosił bowiem 3,1 proc. Dlaczego nastąpił wzrost? Powód jest taki sam jak w poprzednim miesiącu. Największy wpływ na odczyt ponownie miała kategoria paliwa i smary do prywatnych środków transportu, które w mijającym miesiącu były o 24,,2 proc. droższe niż rok wcześniej, a w relacji miesiąc do miesiąca nastąpił wzrost o 5,2 proc. Co prawda rząd częściowo reaktywował pakiet Ceny Paliwa Niżej (CPN), ale nastąpiło to dopiero w drugiej połowie sierpnia.

GUS podał również, że w kategorii energia elektryczna, gaz i inne paliwa odnotowano wzrost o 4,1 proc. rok do roku (w ujęciu miesięcznym nastąpił wzrost o 0,3 proc.). Z kolei w kategorii żywność i napoje bezalkoholowe nastąpił spadek zarówno w ujęciu rocznym jak i miesięcznym (odpowiednio o 0,9 proc. i o 0,7 proc.).

Ostateczne dane dotyczące inflacji konsumenckiej w sierpniu GUS przestawi 15 września. Dzień później Narodowy Bank Polski (NBP) poda odczyt dotyczący inflacji bazowej (wskaźnik przedstawiający ceny po wyłączeniu cen energii i żywności).

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