Rewelacje Macierewicza są nieprawdziwe. Lokalizacja elektrowni jądrowej w Polsce pozostaje nieznana

To historia trochę jak ze starego żartu o Radiu Erewań. Wcale nie na Placu Czerwonym, a na Dworcu Warszawskim, i nie rozdają, a kradną, i nie auta, a rowery. Tu można byłoby napisać: nie w Bełchatowie, tylko jeszcze nie wiemy, gdzie. Nie w 2043 roku, tylko wcześniej. Zgadza się tylko jedno: elektrownia jądrowa – tak planuje rząd – ma powstać.

Macierewicz ogłosił, że w Bełchatowie powstanie elektrownia jądrowa

2 grudnia po północy Antoni Macierewicz ogłosił na Twitterze przełomową informację dla woj. łódzkiego i Bełchatowa. Jak napisał szef komisji smoleńskiej:

Dzięki naszym staraniom rząd podjął uchwałę, że do 2043 powstanie bełchatowska elektrownia jądrowa, która zapewni stabilność w regionie i zatrudnienie!

Polityk dorzucił od siebie podziękowania dla ministra w KPRM, pełnomocnika rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, Piotra Naimskiego. Już wówczas można było mieć wątpliwości do rewelacji kolportowanych przez Antoniego Macierewicza. Polityk PiS nie ma za wiele wspólnego z energetyką, a jedyne co łączy go z informacjami o Bełchatowie to okręg piotrkowski, z którego od lat startuje do Sejmu.

twitter

Dziwiło też zdecydowanie Macierewicza, ponieważ od lat wskazuje się, że wybór padnie na nadmorskie lokalizacje elektrowni jądrowej. Chodzi o „Lubiatowo-Kopalino” oraz „Żarnowiec” (to lokalizacje na terenie gmin Gniewino, Choczewo i Krokowa). W oficjalnych dokumentach pojawiał się Bełchatów, ale bardziej jako lokalizacja „zapasowa”. Zwłaszcza że w nadmorskich gminach od lat realizowane są programy i badania opinii mieszkańców na temat budowy elektrowni jądrowej.

Piotr Naimski prostuje rewelacje Macierewicza

Po deklaracjach Macierewicza wybuchła wrzawa, ponieważ nie było do końca wiadomo (wszak tweetował grubo po północy) skąd ma takie informacje. Dzień później wątpliwości rozwiał sam Piotr Naimski, który w stonowanej informacji przekazanej przez Facebooka zachęcił do zapoznania się ze zaktualizowanym Programem Polskiej Energetyki Jądrowej. Nie wspomniał ani słowem o Antonim Macierewiczu. Dokument pochodzi z 16 października.

Naimski wskazuje wprost:

W szczególności na stronach 15 i 16 tego dokumentu mówi się o możliwych i najbardziej prawdopodobnych lokalizacjach dla elektrowni jądrowych. Wśród zalecanych na drugim miejscu po nadmorskich jest Bełchatów, co oznacza, że w 20-letnim programie budowy sześciu reaktorów Bełchatów jest bardzo poważnie brany pod uwagę.

Elektrownia jądrowa w Polsce. Co z Bełchatowem?

Sam Bełchatów pojawia się zaledwie dwa razy w dokumencie przyjętym przez Radę Ministrów. Raz na mapie potencjalnych lokalizacji elektrowni jądrowych i raz w tekście:

lokalizacje wykorzystywane obecnie przez elektrownie systemowe – m.in. Bełchatów oraz Pątnów z uwagi na rozwiniętą sieć przesyłową, transportową i inną infrastrukturę, położenie w centrum Polski oraz fakt, że budowa EJ na tych terenach po wygaszeniu eksploatowanych elektrowni pozwoli na utrzymanie miejsc pracy.

Wcześniej jest jasno określone, że to właśnie lokalizacje nadmorskie mają za sobą „najbardziej zaawansowane” badania.

Kiedy w Polsce ma powstać elektrownia jądrowa? Planowo: w 2033 roku

Program Polskiej Energetyki Jądrowej zawiera harmonogram prac, które poprzedzą powstanie pierwszego reaktora jądrowego w Polsce, jak np. wybór technologii dla EJ1 i EJ2 w 2021 roku. W 2022 roku mają być uzyskane stosowne decyzje i pozwolenia, to także rok, w którym ma być podpisana umowa z głównym wykonawcą.

Czy w harmonogramie jest cokolwiek o Bełchatowie i roku 2043, jak pisał Macierewicz? Nic a nic. Rok 2043 jest ostatnim ujętym w harmonogramie i wtedy ma być oddany do eksploatacji trzeci blok EJ2 (i ostatni z sześciu planowanych). Budowa pierwszego reaktora jądrowego w Polsce ma rozpocząć się natomiast w 2026 roku, a rozruch zaplanowany jest na 2032 rok. Z kolei oddanie pierwszego bloku do eksploatacji to rok 2033.

