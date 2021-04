Masowa wymiana liczników. Dotyczy milionów Polaków

O sprawie obszernie pisze TVN24 Biznes. Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej przesłało do stacji informację, z której wynika, że dotąd zostało zainstalowanych „około 1,5 miliona tak zwanych inteligentnych liczników. Stanowi to około 8 procent wszystkich odbiorców energii w Polsce”.

Sztywny harmonogram zmian

Konieczność wymiany liczników wynika ze znowelizowanego przez Sejm Prawa energetycznego. Ustawa wprowadza harmonogram montażu tak zwanych inteligentnych liczników. Jak czytamy w niej, do końca 2023 roku musi je mieć 15 procent odbiorców konkretnego operatora systemu dystrybucyjnego (OSD). Do końca 2025 roku - 35 procent, do końca 2027 roku - 65 procent, a do końca 2028 roku - minimum 80 procent.

„Mając na uwadze, że obecnie liczba klientów przyłączonych do sieci elektroenergetycznej wynosi ponad 17,9 mln, to można założyć, że w 2028 r. ponad 14 mln odbiorców będzie wyposażona w licznik zdalnego odczytu (LZO)”, poinformowało TVN24 Biznes Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej.

Wymiana bez specjalnego wniosku

Operatorzy już instalowali inteligentne liczniki. „Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych (OSD) w Polsce od kilku lat instalują liczniki zdalnego odczytu u swoich klientów, przy czym dotychczas działania w tym zakresie wynikały z inicjatywy poszczególnych OSD, a skala tych przedsięwzięć jest bardzo zróżnicowana”. Zainstalowano 1,5 mln liczników inteligentnych, teraz ich instalację reguluje ustawa. Za wzrost instalacji liczników odpowiada wg PTPiREE wzrost liczby instalacji fotowoltaicznych, które wymagają liczników.

PTPiREE (stowarzyszenie zrzeszające operatorów elektroenergetycznych systemów dystrybucyjnych i operatora systemu przesyłowego oraz pracowników branży energetycznej, do którego należą m.in. Enea, Energa, Innogy, PGE i Tauron) przypomina, że nie trzeba składać wniosku o wymianę licznika. „Liczniki będą wymieniane zgodnie ze strategią przyjętą na terenie działania danego OSD, która uwzględnia m.in. przyjęte optymalne rozwiązania techniczne, organizacyjne i kosztowe”, informuje organizacja.

Kiedy wymiana i ile będzie kosztować?

„Zmiana kierunku polegająca na całkowitym odejściu od instalacji liczników konwencjonalnych (bez zdalnego odczytu) i masowa wymiana liczników u odbiorców rozpocznie się w ciągu kilkunastu miesięcy od uchwalenia ustawy i stosownych aktów wykonawczych (rozporządzeń)”, informuje Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej.

Koszt wymiany do 2030 roku wyniesie według stowarzyszenia 9 mld zł.

