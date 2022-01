Do osiemnastu razy sztuka. Dzisiejsze rozmowy ws. Turowa mogą zakończyć spór

We wtorek w Warszawie ruszy kolejna tura rozmów w sprawie rozwiązania sporu wokół kupalni Turów. Na czele czeskiej delegacji stanęła nowa minister środowiska Anna Hubaczkova (wcześniejsze negocjacje prowadził jej poprzednik, Richard Brabec). Będzie to pierwsze spotkanie dotyczące Turowa od ponad dwóch miesięcy.

Polscy negocjatorzy z minister środowiska Anną Moskwą użyją w dyskusji nowego argumentu, którym jest stwierdzenie, że czeska głębinowa kopalnia węgla kamiennego ČSM, położona tuż przy granicy z Polską, przez ostatni rok działała bez oceny środowiskowej. Dodatkowo wydana pod koniec grudnia decyzja nie została poprzedzona obowiązkowymi uzgodnieniami transgranicznymi. O sprawie poinformowała w poniedziałek wieczorem Wanda Buk, członek zarządu PGE.

Nieprawidłowości związane z koncesją dla czeskiej kopalni

Koncesja została przedłużona pomimo uwag zgłaszanych przez polską stronę, dotyczących wpływu kopalni na teren powiatu cieszyńskiego w województwie śląskim. Dokładnie ten sam zarzut wobec kopalni w Turowie podnoszą Czesi i stał się on podstawą do nałożenia przez Trybunał Sprawiedliwości UE środka zabezpieczającego polegającego na zobowiązaniu do wstrzymania prac kopalni do czasu wyjaśnienia sporu.

Polskie władze od razu zapowiedziały, że o zamknięciu nie ma mowy i kopalnia oraz towarzysząca jej elektrownia funkcjonują w niezakłócony sposób. Na zmianę decyzji nie wpłynęło nawet naliczanie kar w wysokości 500 tys. euro dziennie za każdy dzień, w którym kopalnia nie powinna działać.

– Zaczynamy dziś na nowo negocjacje ze stroną czeską. W ubiegłym tygodniu w Czechach został zaprzysiężony nowy rząd i już dzisiaj mamy powrót do rozmów. Te rozmowy po raz pierwszy odbędą się w Warszawie i mam nadzieję, że to świadczy o zmianie podejścia do tej sprawy z czeskiej strony, bo niestety poprzedni rząd bardzo długo pozorował negocjacje i wolę zawarcia porozumienia. Wydaje się, że nowy chce podejść do tego nieco inaczej – powiedział w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Paweł Jabłoński.

