Nie tylko Polska. Litwa również podjęła decyzję w sprawie rosyjskiego gazu

Litwa nie będzie kupowała rosyjskiego gazu ziemnego. Ministerstwo Energetyki naszych wschodnich sąsiadów poinformowało o zerwaniu współpracy z Gazpromem. Republika Litewska staje się tym samym drugim krajem regionu, który podjął tego typu decyzję i pierwszy, w którym wejdzie ona w życie. Wcześniej premier Mateusz Morawiecki poinformował, że do 2022 roku Polska zamierza zrezygnować ze wszystkich rosyjskich węglowodorów. Skończymy importować rosyjską ropę naftową, gaz ziemny oraz węgiel.

– Dziś przedstawiamy najbardziej radykalny w Europie plan odejścia od rosyjskich węglowodorów. On jest potrzebny, aby w końcu przyszło otrzeźwienie. Wzywamy wszystkich w Europie, aby poszli w nasze ślady – powiedział 30 marca premier Mateusz Morawiecki. – Będziemy robić wszystko, aby do końca tego roku odejść od rosyjskiej ropy – dodał.

Litwa przestawia się na skroplony gaz

– Uniezależniliśmy się od dostaw rosyjskiego gazu jako pierwszy kraj UE spośród państw będących odbiorcami Gazpromu – powiedział minister energetyki Litwy Dainius Kreivys. Podobnie, jak Polska, Litwa może sobie pozwolić na taki ruch ze względu na prowadzoną od lat politykę uniezależniania się od Rosji. Litwini przestawią się na dostawy wyłącznie za pomocą gazoportu w Kłajpedzie. Całe zapotrzebowanie w surowiec będzie obsługiwane przez terminal LNG, który będzie przyjmował gazowce z USA i Bliskiego Wschodu.

„W razie potrzeby gaz może być również dostarczany na Litwę przez interkonektor gazowy z Łotwą, a od 1 maja również przez interkonektor gazowy z Polską” – napisano także w oświadczeniu litewskiego resortu energii. Co ciekawe, podobnie jak w przypadku Polski, rosyjski gaz nadal będzie płynął rurociągiem przez terytorium Litwy. W ten sposób jest on bowiem dostarczany do należącego do Rosji Obwodu Kaliningradzkiego.

