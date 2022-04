Pierwsza polska elektrownia atomowa. Koreańczycy złożyli ofertę na budowę

W ramach złożonej propozycji firma zaoferowała swój najbardziej zaawansowany technologicznie i sprawdzony reaktor jądrowy o nazwie APR1400, który jest systematycznie rozwijany i w ciągłej eksploatacji w Korei i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Spełnia on najwyższe międzynarodowe standardy potwierdzone certyfikatami projektowymi od takich instytucji jak European Utility Requirements Organization (EUR) i US Nuclear Regulatory Commission (NRC). Co więcej, model ten charakteryzuje się znacząco podwyższonym poziomem bezpieczeństwa. Zaopatrzono go w pasywny system bezpieczeństwa i inne rozwiązania w celu ochrony przed kolizjami z dużymi komercyjnymi statkami powietrznymi, a także dodatkowe zabezpieczenia wprowadzone po wypadku w Fukushimie oraz rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa, podano.

6 reaktorów w polskiej elektrowni atomowej

Oferta zaprezentowana przedstawicielom polskiego rządu zakłada budowę 6 reaktorów o łącznej mocy 8 400 MW. Pierwszy z nich mógłby zacząć działać w 2033 roku, zgodnie z przyjętym harmonogramem w Programie Polskiej Energetyki Jądrowej. Ponadto w złożonej ofercie znalazły się harmonogram budowy oraz plan zarządzania projektem. W swojej ofercie południowokoreańska firma odnosi się również do wybranej lokalizacji, transferu technologii oraz szkoleń i edukacji, które stanowią istotne aspekty dla polskiego rządu.

– Przygotowując ofertę dla polskiego rządu, kierowaliśmy się przede wszystkimi tym, aby zapewnić najnowocześniejszą technologię nuklearną w trosce o bezpieczeństwo i niezależność polskiego sektora energetycznego. Reaktory APR1400 to wysoce rozwinięta konstrukcja, która pod każdym względem odpowiada potrzebom Polski. [...] Mamy nadzieję, że dzięki naszej konkurencyjnej ofercie staniemy się również częścią historycznego momentu transformacji energetycznej w Polsce. Jestem przekonany, że nasza oferta jest atrakcyjna pod każdym względem, a proponowana przez nas cena jest szczególnie konkurencyjna. Jeśli KHNP zostanie wybrane jako dostawca technologii, będziemy mogli podzielić się nie tylko naszą technologią rozwijaną przez ostatnie 50 lat, ale także doświadczeniem w budowie i eksploatacji elektrowni jądrowych – tak, aby wesprzeć dążenia Polski w rozwoju energetyki na światowym poziomie – powiedział prezes i dyrektor generalny KHNP Chung Jae-Hoon.

Koreańczycy przedstawili konkrety

W listopadzie 2021 roku KHNP wspierane przez rząd Republiki Korei ogłosiło zamiar uczestniczenia w Programie Polskiej Energetyki Jądrowej, podkreślając gotowość firmy do dostarczenia nowoczesnych i bezpiecznych reaktorów generacji III+ o nazwie APR1400.

KHNP (Korea Hydro & Nuclear Power) jest państwową firmą z ponad 50-letnim doświadczeniem w budowie i eksploatacji elektrowni jądrowych. Zaangażowanie spółki obejmuje budowę 34 bloków elektrowni jądrowych w Korei Południowej i za granicą. Jej najnowszej generacji reaktory APR1400 oferują najbardziej zaawansowane elementy bezpieczeństwa biernego i ochrony.

