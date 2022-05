Viktor Orban pisze do KE. Premier Węgier próbuje zablokować embargo na rosyjskie surowce

Unia Europejska nadal nie wprowadziła całkowitego embargo na rosyjskie surowce energetyczne. Wspólnota chciała, aby zakaz sprowadzania ropy naftowej, gazu i węgla został przypieczętowany w szóstym pakiecie sankcji gospodarczych, ale sprawa okazała się bardzo trudna ze względów różnic politycznych wewnątrz UE.

Węgry sprzeciwiają się embargo

Głównym przeciwnikiem całkowitego zakazu sprowadzania rosyjskich surowców są Węgry. Ministrowie tego kraju już od dawna zapowiadali, że kraj nie zgodzi się na unijne regulacje w tej sprawie. Teraz oficjalny list w tej sprawie wystosował do przedstawicieli Komisji Europejskiej premier Węgier Viktor Orban.

W korespondencji miało paść stwierdzenie, że Unia Europejska nie powinna podejmować dyskusji na ten temat w przyszłym tygodniu. Chodzi przede wszystkim o embargo na rosyjską ropę naftową. Viktor Orban napisał, że Węgry nie poprą tego typu rozwiązania, dopóki nie zostaną wypracowane wszystkie problemy, które kraj zgłosił podczas wcześniejszych dyskusji na ten temat.

REPowerEU, czyli rewolucja ekologiczna

18 maja przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula Von der Leyen zapowiedziała jeszcze bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące wykorzystania rosyjskich surowców energetycznych. Chodzi o nowy program REPowerEU.

– Wojna Putina pokazała, jak zależni jesteśmy od paliw kopalnych, ale także jak bardzo uzależnieni jesteśmy od Rosji. Musimy to zmienić tak szybko, jak to możliwe – powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula Von der Leyen. – Jestem głęboko przekonana, że możemy to zrobić. Dziś przedstawiamy plan "REPowerEU", który pokaże drogi, jak to osiągnąć – dodała.

