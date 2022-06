Węgiel płynie do Polski przez ocean. Minister klimatu o byciu „po bezpiecznej stronie”

Po tym, jak kilka tygodni temu Polska ogłosiła rezygnację z zakupów rosyjskiego węgla, w krajowych składach zaczęło go brakować, a ceny w bardzo odczuwalny sposób poszły w górę. Nic dziwnego, że klienci dosłownie szturmują sklep internetowy Polskiej Grupy Górniczej, w którym ceny są zdecydowanie niższe, ale towaru jest za mało, by starczyło go dla wszystkich. Tylko wczoraj ponad 103 tys. klientów próbowało w szczytowym momencie kupić wczoraj węgiel – przeznaczone na ten dzień do sprzedaży ok. 25 tys. ton surowca starczyło na ponad sześć godzin.

Węgiel płynie do Gdańska z Australii i Indonezji

Na szczęście do początku sezonu grzewczego zostało jeszcze pół roku i do tego czasu powinno udać się zwiększyć podaż węgla na tyle, by wystarczyło go dla wszystkich, a do tego by cena zbliżyła się do zeszłorocznej.

W środę minister klimatu Anna Moskwa zapewniła, że wraz ze spółkami Skarbu Państwa prowadzi działania, „które zapełniły lukę węglową po decyzji o zakazie importu tego surowca z Rosji”.

„Na dziś mamy zabezpieczone ponad 8 mln ton węgla. Jesteśmy po bezpiecznej stronie” – napisała w środę na Twitterze szefowa resortu klimatu i środowiska. Dodała, że „węgiel płynie do Polski”, a rząd zadba o jego dystrybucje po całym kraju, tak by trafił do wszystkich zainteresowanych zakupem.

Spółka PGE Paliwa czeka na osiem statków z ponad 700 tys. ton węgla. W porcie w Gdańsku trwa rozładunek węgla z Kolumbii. Innymi kierunkami zwiększonego importu są USA, Australia, RPA i Indonezja.

