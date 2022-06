Rząd przyjął gwarantowaną cenę węgla. Jest limit zakupów

– Dzisiaj na Radzie Ministrów została przyjęta ustawa, która gwarantuje cenę węgla na polskim rynku – powiedziała minister Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska na konferencji prasowej o posiedzeniu Rady Ministrów.

– Dziś głównym problemem jest podaż węgla na rynku. Poza zwiększeniem wydobycia dodatkowym źródłem jest węgiel importowany, który często jest droższy niż do tej pory – dodała. – Z węgla korzystają najczęściej te najmniej zamożne gospodarstwa domowe – podała, odnosząc się do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Rząd przedstawił gwarantowaną cenę węgla

Cena gwarantowana dla odbiorców indywidualnych to dziś 996,60 zł. Limitem do zakupu z dopłatą będą 3 tony węgla – Jest to według danych GUS średnia cena za ubiegły rok i jednocześnie porównywalna cena do tej, za którą dzisiaj możemy kupić węgiel z krajowego wydobycia, m.in. w sklepie Polskiej Grupy Górniczej – powiedziała minister klimatu i środowiska.

Rząd zagwarantuje dopłaty w wysokości maksymalnie 750 zł za tonę dla każdego podmiotu, który zdecyduje się na sprzedawanie węgla po ustalonej dziś na Radzie Ministrów cenie 996,60 zł brutto za tonę. Będą one musiały się zarejestrować w programie. Zostaną nim objęte spółdzielnie i wspólnoty, które ogrzewają się węglem.

Bon na wymianę pieca i termomodernizację

Każdy z uczestników programu otrzyma bon na audyt energetyczny w ramach rządowego programu Czyste Powietrze. Będzie on obowiązywał przez rok. Do wykorzystania będzie 69 tysięcy złotych na wszystkie elementy, które zwiększają efektywność energetyczną, czyli termomodernizację, wymianę okien, dachu, pieca, czy pompy ciepła.

