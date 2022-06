Morawiecki: Surowce naturalne to broń w rękach Putina. „Ostrzegaliśmy”

Premier Mateusz Morawiecki wziął udział w konferencji prasowej po zakończonym szczycie Rady Europejskiej. Zostało podjętych na nim kilka kluczowych decyzji. Potwierdzono m.in. zgodę na akcesję Ukrainy i Mołdawii do Unii Europejskiej, a także termin przyjęcia euro przez Chorwację. Omawiano jednak również palący problem kolejnego szantażu energetycznego ze strony Rosji.

Szantaż energetyczny Rosji

Gazprom w ostatnich tygodniach ponownie ogranicza dostawy gazu ziemnego do Unii Europejskiej. Zakręcono gazociąg jamalski, a ostatnio także ograniczono o ponad 60 proc. dostawy gazociągiem Nord Stream 1, który prowadzi bezpośrednio do Niemiec. Spowodowało to ogromne zamieszanie na rynku i nerwowe reakcje niemieckiego rządu, który mierzy się z poważnym kryzysem gazowym.

– Surowce naturalne to broń w rękach Putina. Wiedzieliśmy to, gdy ostrzegaliśmy przed Nord Stream 1 i Nord Stream 2. Dziś Niemcy przyznają nam rację. Nawet ci, którzy byli po drugiej stronie barykady – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Europa szuka zastępstwa dla rosyjskich surowców

Przywódcy krajów Unii Europejskiej rozmawiali o wspólnej strategii zapełnienia luk na rynkach, które powstały po wprowadzenia embargo na rosyjskie surowce energetyczne. – Musimy skompensować dostawy rosyjskich węglowodorów z innych źródeł. Chodzi o zabezpieczenie dostaw gazu dla przemysłu i odbiorców indywidualnych. Rozmawialiśmy także o dostawach węgla – powiedział szef rządu. – Mówiliśmy o obowiązku magazynowania gazu. Polska ma magazyny zapełnione już w około 95 proc. Jest to o wiele więcej niż średnia w UE. Chcemy się jak najlepiej przygotować do kryzysu jesiennego – dodał także.

Czytaj też:

Premier Morawiecki na szczycie RE ws. Ukrainy. „Poruszę temat przesmyku suwalskiego”