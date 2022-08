Rezerwowe elektrownie nie wyrównają braków. Wielka Brytania planuje zimą przerwy w dostawach prądu

Wielka Brytania ograniczy zimą dostawy energii elektrycznej dla przemysłu i gospodarstw domowych, kiedy to zimna pogoda może zbiec się z niedoborem gazu – poinformowała w środę agencja Reutera, powołując się na raport agencji Bloomberg News.

Przymusowe oszczędzanie gazu najprawdopodobniej będzie musiało być wprowadzone w styczniu i potrwa około czterech dni. Rządowy scenariusz przewiduje, że nawet po uruchomieniu rezerwowych elektrowni węglowych, w najgorszym przypadku niedobór mocy elektrycznej może wynieść około jednej szóstej szczytowego zapotrzebowania.

W zeszłym tygodniu Bank Anglii ostrzegł, że Wielka Brytania wkrótce doświadczy długotrwałej recesji, do której przyczyni się wysoka, zbliżająca się do 13 proc., inflacja. Napędza ją wzrost cen energii. Przeciwdziałanie niekorzystnym wydarzeniom gospodarczym utrudnia zawieszenie polityczne, które trwa od 7 lipca, kiedy premier Boris Johnson podał się do dymisji. O fotel premiera ubiegają się minister spraw zagranicznych Liz Truss i były minister finansów Rishi Sunak. W programach telewizyjnych pytani są o to, jak chcą poradzić sobie z rosnącymi cenami i innymi niekorzystnymi zjawiskami, które coraz silniej dotykają gospodarkę, ale to wszystko tylko zapowiedzi, a nie wiążące zobowiązanie do podjęcia działań.

