Nie tylko węgiel. Dziś Sejm zajmie się dodatkami do ogrzewania

Od 17 sierpnia można składać wnioski o dodatek węglowy. Zrobiły to już tysiące Polaków, a na niektóre piece złożono nawet po kilka wniosków. Jak to możliwe? Zawarta w ustawie definicja gospodarstwa domowego pozwala osobom mieszkającym w jednym domu – i korzystającym z tego samego pieca – złożyć wnioski niezależnie od pozostałych domowników otrzymać 3 tys. zł dodatku pod warunkiem że czują, że tworzą niezależne gospodarstwo domowe. I paradoksalnie to wcale nie musi być nadużycie! Więcej piszemy o tym tu.

Idąc za ciosem, rząd zapowiedział również dodatki dla osób ogrzewającym domy pelletem, olejem opałowym, LPG, drewnem opałowym, a także korzystających z przyłączenia do miejskiej sieci (ciepło systemowe). Uprawnionymi do dopłat będą też tzw. podmioty wrażliwe.

Kwoty dodatków – od 500 zł do 3000 zł

Jednorazowy dodatek ma wynieść:

3 tys. zł w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany pelletem drzewnym albo innym rodzajem biomasy;

1 tys. zł gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilany drewnem kawałkowym;

500 zł w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;

2 tys. zł w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

W piątek nadzwyczajne jednodniowe posiedzenie Sejmu

Taką ustawę premier Mateusz Morawiecki zapowiedział pod koniec sierpnia. Jej projekt będzie czytany dziś w Sejmie na nadzwyczajnym jednodniowym posiedzeniu. Posłowie pochylą się nad dwoma projektami. Pierwszy dotyczy wsparcia odbiorców ciepła używających do opalania pelletu, LPG, oleju opałowego, drewna opałowego i używających ciepła systemowego. Drugi rządowy projekt zwiększa wsparcie samorządów, które otrzymają w tym roku dodatkowo prawie 13,7 mld zł z przeznaczeniem m.in. na dopłaty do ciepła, na wydatki bieżące czy inwestycje.

Pierwszy ze wskazanych projektów przewiduje, że uprawnieni będą mieli czas do 30 listopada na złożenie wniosku. Data jest nieprzypadkowa – to również ostateczny termin dla składających wnioski o dodatek węglowy. Nie wiadomo, kiedy będzie można składać wnioski o dopłaty za inne niż węgiel źródła ciepła, ale niezależnie od konkretnej daty początkowej osoby używające pelletu czy LPG będą miały na to o kilka tygodni mniej.

